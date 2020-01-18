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外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

世界草莓金牌得主與生技公司合作 開發草莓美容精華露

2020-01-18 10:00聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，在大陸專研有機草莓，榮獲第7屆世界草莓金牌獎，4年前將大陸技術帶回故鄉嘉義縣，在中埔鄉租地經營真武草莓園，栽培品質優良香水草莓，與代工國際知名克麗絲汀迪奧(ＣＤ)時尚美容化粧品的大旺生醫國際知名生技廠合作，研發「草莓胜肽美妍魚子精華霜」，草莓加值農業生技美容品。

草莓人人愛吃，為提升草莓產值，葉宗瑋針對養生美容風潮，找生技廠合作，開發草莓美容品， 友善土地農業創新，他說，草莓胜肽美妍魚子精華霜，採用頂尖無縫膠囊技術，草莓是主要原料，生化成分AKE是類蛇毒比傳統肉毒桿菌更具優異效果，採奈米製程吸收速度效果快；另遵循古法手工釀製，開發草莓酵素，還有草莓、藍莓、蔓越莓等三種原料的仨莓果酵素，做友善土地農業健康飲品。

葉宗瑋說，草莓兼具農作及觀光產值，春節前後採收期，草莓適合成長在15至25度地區，嘉義日夜溫差大又有好的農業技術，適合栽培品質優良香水草莓，香水草莓來自歐洲再馴化品種，錐體外型、底部圓而不尖，果粒碩大、嬌豔欲滴的鮮紅色，豔麗可口，果肉軟中帶Q，脆帶嚼勁。甜度佳，香氣特別，有淡淡香韻，蛋糕業者最喜歡採用。

葉宗瑋4年前將獨到土壤管理及病蟲害防治資材栽培技術，轉移回故鄉，不用化肥及農藥，栽種香水品種草莓，希望打造「北大湖南嘉義」草莓產業，草莓營養成分豐富，維他命C含量是蘋果的10倍，果肉含大量糖類、蛋白質、有機酸、果膠等營養物質，每年12月到翌年4月，草莓開花季分四期，每朵花其實是1粒草莓。

嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，與代工國際知名克麗絲汀迪奧(ＣＤ)時尚美容...
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，與代工國際知名克麗絲汀迪奧(ＣＤ)時尚美容化粧品的大旺生醫國際知名生技廠合作，研發草莓胜肽美妍魚子精華霜，草莓加值農業生技美容品。圖／葉宗瑋提供
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嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，在大陸專研有機草莓，榮獲第7屆世界草莓金牌...
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，在大陸專研有機草莓，榮獲第7屆世界草莓金牌獎，4年前將大陸技術帶回故鄉嘉義縣，在中埔鄉租地經營真武草莓園，栽培品質優良香水草莓。圖／葉宗瑋提供
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嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，與代工國際知名克麗絲汀迪奧(ＣＤ)時尚美容...
嘉義大學前有機農產市集自治會長葉宗瑋，與代工國際知名克麗絲汀迪奧(ＣＤ)時尚美容化粧品的大旺生醫國際知名生技廠合作，研發草莓胜肽美妍魚子精華霜，草莓加值農業生技美容品。記者魯永明／攝影
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