台南仁德新春嘉年華 花燈與多項熱鬧活動公所邀你參加

台南市仁德區公所為營造新春氛圍，推廣區里特色營造，結合在地人文藝術，今天上午10點將在仁德運動公園舉辦「2020喜迎新春 樂不思鼠仁德新春嘉年華系列活動」，強調「首度打造專屬於仁德的幸福花燈」，結合藝文表演、草地親子野餐、名家贈春聯、公益環保市集周邊活動，花燈將於傍晚舉行亮燈儀式，展期將持續到情人節周末，延續新春浪漫氛圍。

這次活動首度規畫多元內容，有花燈區、舞台區、草地區、市集區、春聯區，依照不同年齡層的遊客量身打造。

尤其在地知名花燈藝師藍永旗為仁德量身打造，為仁德量身打造由高5公尺噴水池1座及高3公尺的天鵝6座組成的幸福花燈，將天鵝作為燈飾主角，象徵祈福平安，搭配燈光噴水池，營造幸福浪漫氛圍。

藍永旗是台灣花燈藝術學會理事長，熱愛花燈藝術，2014年集結許多人才成立「藍永旗花燈藝術工房」。

區公所表示，團隊運用團隊傑出的燈藝技法，及多年在中華花燈藝術學會的文化創作薰陶，不僅嚴格把關所有花燈作品，也積極栽培許多年輕燈藝師，期能為台灣花燈藝術注入更多創新與活力，將傳統花燈技藝傳承下去。

今年舞台區節目多元豐富，由「中洲獅娘迎新春」熱鬧開幕，緊接著一系列精采表演，有仁德農會家政班《阿兜仔遊台灣》、大宗幼兒園《老鼠娶親》、聖宜幼兒園《舞龍》、新田社區劇場《戲說新田—Oh My God》，還有魔術泡泡奇蹟，由泡泡先生許日榮表演泡泡秀，為天下的家庭帶來歡樂泡泡，讓大家都能藉由泡泡得到新春祝福。

晚會重頭戲亮燈儀式除頒發感謝狀給藍永旗花燈藝術工房、並邀請貴賓共同開啟手上LED開關，在主持人倒數下，一同將花燈點亮。最後由「超素人樂團 Super Su」壓軸登場，為活動畫上完美句點。

草地野餐區由仁德區圖書館受理預約歡樂，凡預先報名即送精美野餐墊，邀請餅乾老師帶領親子在草地上野餐互動，進行說故事及「紅包燈籠」DIY。

公益環保市集區有「濤人絹印手做」帶來手感印刷的布春聯、紅包絹印體驗，把自己親手印刷的手感溫度帶回家；「柏瑋藝術工作室」販售由咖啡膠囊做成的環保藝術模型。

觀光工廠有「虹泰水凝膠世界」、「台南‧家具產業博物館」；多元性別族群有「Nay工藝坊×原住民手作」、「越南x印尼新住民市集」、「中華醫大USR計畫」由鄭博真博士帶來於嘖嘖平台群眾募資成功的─《愛穿裙子的阿旺》、《不愛穿裙子的美莉》，是國內第一套出版性別平等與多元文化教育台灣原創繪本，現場也有桌遊跟互動哦！；「仁德區圖書館 為愛朗讀」推廣閱讀互動送好禮。

美食區甜點類有「柚見甜點」、「虎山雷創意蛋塔」、「橘太郎雞蛋糕」、「亞洲餐旅學校」的手沖拉花咖啡；鹹食有「二空眷村美食」、「古早味市集」等讓您吃遍古今中外、大江南北。

另有「119 擴大防火宣導」由文賢及仁德消防隊擺攤互動遊戲、「民政宣導」、「社區環保市集」、「歸仁地政宣導」、「台南市就業服務中心」，以及為弱勢團體溫馨送暖的物資服務。