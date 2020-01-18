煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

暖冬影響，嘉義縣阿里山國家風景區櫻花陸續綻放，其中迷糊步道山櫻花、河津櫻及福爾摩沙櫻花接棒綻放，氣候暖和，花況佳，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘昨天下午到步道記錄生態，發現2名女遊客闖入櫻花園，動手攀折櫻花，蘇制止來不及，呼籲遊客發揮公德心，希望阿里山國家風景區管理處加強管理。

蘇家弘說，昨天下午3點多到阿里山公路65.8K迷糊步道，發現2名女遊客跑進去櫻花園，攀折盛開的白櫻花（福爾摩沙櫻），他勸阻來不及，攀折櫻花行為欠缺公德心，不只煞風景，還會留給國外觀光客負面印象，影響觀光，此外，有遊客闖進櫻花園裡面拍照也不當，呼籲大家共同守護美麗步道櫻花。

進入賞櫻季節，阿里山公路沿線櫻花接棒盛開，最先登場緋寒櫻(山櫻)及河津櫻，迷糊步道逾百棵櫻花林，粉紅色緋寒櫻及白色福爾摩沙櫻同時開花，春節賞櫻正是時候，步道入口涼亭和樂米吊橋頭也有數十株緋寒櫻及福爾摩沙櫻，迷糊步道林相優美，賞櫻兼走步道，賞心悅目兼運動。

蘇家弘說，國內最常見櫻花以原生種「緋寒櫻」為主，花色多為桃紅或紫紅，福爾摩沙櫻白花綻放，美麗吸睛，白色山櫻基因突變，以往被砍伐，國內興起賞櫻熱潮，白櫻花被稱「福爾摩沙櫻」，寓意台灣寶島美麗櫻花，花形與緋寒櫻一樣呈吊鐘狀，白花在陽光照射下耀眼動人。