「一群辛勤的螞蟻」 春節來到台南山上花園水道博物館

有趣的螞蟻裝置又來了！曾經在2017台灣設計展與首屆魚光島藝術節中，引起話題很受歡迎的「一群幸福的螞蟻」裝置藝術活動，春節將移展到台南山上花園水道博物館展出，創作團隊以象徵台南水道開闢精神，打造「一群辛勤的螞蟻」特展，春節期間與遊客同樂。

南商廣告設計科老師莫嘉賓表示，自從參與台南市文化局相關活動展出後，引發一些效應陸續接到許多校園單位希望借展，包括寶仁、大新、大港國小、高苑科大等，甚至高雄旗津裝置藝術、陶喜建設購置80幾隻不銹鋼螞蟻，都希望螞蟻團隊合作無間的精神，帶引正面能量，提升團隊效益。

莫嘉賓手上的螞蟻因歷經2-3年的展出多數銹蝕肢解，台南市文化局這次邀展特別又重新訂置55隻螞蟻，委託台灣金屬創意館製作，金屬創意館董事長郭治華很高興承做這批金屬螞蟻，在經費有限的狀況下，主動升級為全不鏽鋼烤漆，並且贊助一隻大蟻后。

莫嘉賓表示，螞蟻是高度社會化的昆蟲，一生要經過卵、幼蟲、蛹階段才發展成成蟲，任務都經過組織系統的分工合作，螞蟻也是大自然重要的分解物種，組織龐大嚴密，群體有分工、個體之間的溝通、以及解決問題的能力，團隊合作的精神是值得我們學習的地方。

緬懷前人開闢台南水道辛苦，有日本技師濱野彌四郎與八田與一，投入畢身心力，與在地先民開疆闢土，辛苦開鑿，引水建壩，將水淨化供給市民，與水圳羅布，造就富庶嘉南平原，猶如辛勤螞蟻挖道儲糧，四通八達，為後世墊定根基，本次展出定名為「一群辛勤的螞蟻」。