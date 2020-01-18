親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

清晨北台灣剩10度 吳德榮：今晚明晨還有下波低溫

星宇座艙曝光！擺平高人 經濟艙這兩處也超「大」方

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市政府智慧科技處，配合經濟部工業局「智慧城鄉」專案，邀請廠商在嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，由攝影師示範貨櫃屋取景、拍照角度，春節假期還安排市集活動，歡迎民眾結伴到貨櫃屋拍照打卡。

「低碳貨櫃市集就在嘉義市」嘉義市長黃敏惠也在臉書行銷貨櫃市集，強調貨櫃主題多元，包括嘉義市在地特色棒球貨櫃，有在地漫畫家創作的漫畫貨櫃，還有保護地球的環保議題貨櫃，走進一個貨櫃、就是走進不同世界，每個貨櫃都多采多姿、適合拍照、打卡。

主辦單位特別邀請崇仁醫護專女學生當模特兒，由攝影師林盈吉、余信賢示範如何取景，在貨櫃屋中拍出最美畫面。

曾獲美國AIPU攝影獎的攝影師余信賢表示，拍照時不一定要直視鏡頭，有時候透過主角一個轉身、搭配鯨魚貨櫃背景，可呈現更美麗畫面；另陽光下拍照主角亮麗、更青春洋溢，夕照偏黃微光可呈現溫暖嬌媚。

智慧科技處科長林研聰說明，貨櫃市集將一路展出到4月底，白天免費參觀，若園區有市集活動，夜間將配合點燈供民眾參觀拍照。大年初二到初四一共3天，文創園區將有「嘉酒過好年」市集活動，邀請許多優質攤位入駐。邀請返鄉過年朋友到文創園區逛逛，看看嘉義之美。

嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，攝影...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，攝影師余信賢表示，拍照不一定要直視鏡頭，主角回眸一笑，可呈現更美麗畫面 。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦單位邀攝影師示範如何取景，崇仁醫護專女學生當模特兒美美入鏡。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦單位邀攝影師示範如何取景，崇仁醫護專女學生當模特兒美美入鏡。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦單位邀攝影師示範如何取景，崇仁醫護專女學生當模特兒美美入鏡。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦單位邀攝影師示範如何取景，崇仁醫護專女學生當模特兒美美入鏡。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦...
嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，主辦單位邀攝影師示範如何取景，崇仁醫護專女學生當模特兒美美入鏡。圖／嘉義市政府提供
分享

嘉義攝影文創

延伸閱讀

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色...

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠...

少見雲海火燒雲 攝影師在阿里山拍到了！

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台南小內閣大風吹？黃偉哲：過年後調整

2020-01-17 23:21

新建曾文溪大橋 國發會通過

2020-01-17 23:18

低價搶標、上淘寶買…燈會亂象多

2020-01-17 23:17

浪子變花燈王 打造「爵士好鼠」

2020-01-17 23:15

40歲以上教師 嘉縣補助健檢費

2020-01-17 23:14

黑絨烏骨雞 肉質好產蛋量高

2020-01-17 23:12

春節大眾運具優惠 雲林推特色燈會

2020-01-17 23:08

南部水情穩定 第一季用水無虞

2020-01-17 22:58

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

春節幕後英雄 清潔隊員搬廢棄大型家具搬到痠痛看醫生

2020-01-17 18:17

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

迎鼠年金鼠咬錢嘉義縣新春紅包曝光 翁章梁除夕前發放

2020-01-17 16:27

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

匯聚各界愛心加碼年菜 斗南希望工場開心圍爐

2020-01-17 13:57

台南員警結合善心人士企業 春節前發送物資送暖

2020-01-17 13:49

好像逛百貨公司！台南麻豆農會超市變時尚 明天新開幕

2020-01-17 13:32

特色燈會迎新春 雲林縣新春熱鬧到元宵

2020-01-17 13:24

春節搭嘉義市區公車免費 路邊停車格暫停收費5天

2020-01-17 12:58

黃偉哲小內閣大地震？傳至少6局處長換人

2020-01-17 12:00

觸口教育中心金鼠年前活動 週日邀民眾拿年畫看電影

2020-01-17 10:26

台南「東山迎佛祖」凌晨登場 黃偉哲「軁轎跤」祈平安

2020-01-17 10:05

台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

2020-01-17 09:58

春節連假7天 台南路邊停車不收費

2020-01-17 09:50

虎頭埤迎「鼠」光 初一至初四魔術、變臉等天天有表演

2020-01-17 08:57

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

彰化台灣民俗村傳開拆地方譁然！縣府：將勒令停工開罰

2020-01-17 12:58

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

2020-01-17 09:31

好像逛百貨公司！台南麻豆農會超市變時尚 明天新開幕

2020-01-17 13:32

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

黃偉哲小內閣大地震？傳至少6局處長換人

2020-01-17 12:00

春節連假7天 台南路邊停車不收費

2020-01-17 09:50

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

只限定3天！新鮮漁貨、限量伴手禮都在三重漁貨大街

2020-01-17 13:59

基金二路分隔島移除增1車道 紓解金山萬里往基隆塞車

2020-01-17 09:48

春節搭嘉義市區公車免費 路邊停車格暫停收費5天

2020-01-17 12:58

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

影／國際級美景都在這！ 最新宣傳影片網驚艷：這裡是屏東嗎？

2020-01-17 14:13

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

2020-01-17 09:58

5、6年級生共同記憶 金山青年活動中心租約換屋爭議解

2020-01-17 11:05

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

海底撈輔導小學生寫作業 家長笑喊：台中店快跟進

2020-01-17 11:34

春節搭計程車要注意了！新竹市22日至29日運費加收3成

2020-01-17 13:53

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

超萌水豚君是隻大老鼠？動物園鼠年特展登場

2020-01-17 12:40

台南「東山迎佛祖」凌晨登場 黃偉哲「軁轎跤」祈平安

2020-01-17 10:05

雲林小漁村廟口大金鼠 成為最夯的鼠年送財網紅

2020-01-17 12:38

春節走春基隆山海遊 多條祈福路線還有好運福袋神秘禮

2020-01-17 11:57

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

虎頭埤迎「鼠」光 初一至初四魔術、變臉等天天有表演

2020-01-17 08:57

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top