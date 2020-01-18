回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

嘉義市政府智慧科技處，配合經濟部工業局「智慧城鄉」專案，邀請廠商在嘉義火車站旁文創園區，依棒球、漫畫、環保、鯨魚等主題，設置9個不同特色貨櫃，由攝影師示範貨櫃屋取景、拍照角度，春節假期還安排市集活動，歡迎民眾結伴到貨櫃屋拍照打卡。

「低碳貨櫃市集就在嘉義市」嘉義市長黃敏惠也在臉書行銷貨櫃市集，強調貨櫃主題多元，包括嘉義市在地特色棒球貨櫃，有在地漫畫家創作的漫畫貨櫃，還有保護地球的環保議題貨櫃，走進一個貨櫃、就是走進不同世界，每個貨櫃都多采多姿、適合拍照、打卡。

主辦單位特別邀請崇仁醫護專女學生當模特兒，由攝影師林盈吉、余信賢示範如何取景，在貨櫃屋中拍出最美畫面。

曾獲美國AIPU攝影獎的攝影師余信賢表示，拍照時不一定要直視鏡頭，有時候透過主角一個轉身、搭配鯨魚貨櫃背景，可呈現更美麗畫面；另陽光下拍照主角亮麗、更青春洋溢，夕照偏黃微光可呈現溫暖嬌媚。