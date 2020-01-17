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台南小內閣大風吹？黃偉哲：過年後調整

2020-01-17 23:21聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市議會今開臨時會，傳出不少局處首長都將有異動。記者鄭維真／攝影
台南市議會今開臨時會，傳出不少局處首長都將有異動。記者鄭維真／攝影
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台南市長黃偉哲上任滿1年，小內閣將大搬風，日前有農業局等首波人事異動，現又傳出環保局、新聞處、民政局、社會局等局處首長都遭點名換人，可能多達7人更動，對此，黃偉哲昨天表示，目前都還沒確定，預計農曆過年後宣布第二波人事調整。

台南市政府有26局處首長，經發局長郭阿梅因生涯規畫已於上月請辭，農業局長李朝塘轉任秘書處長，懸缺都由副局長代理，法制處副處長尤天厚則升任處長，社會局長黃志中確定20日離職，打算回歸高雄醫學大學附設醫院從醫。

昨天台南市議會召開臨時會，國民黨議員蔡淑惠詢問環保局長林淵淙是否將離開市府團隊，林淵淙低調回應「是因為個人因素」，不過，他事後趕緊發聲明澄清，「現在只關心如何讓台南市的環境變更好，至於政務官的去留，相信市長會全盤考量，請大家不必臆測」。

民進黨議員呂維胤則問黃偉哲為自己過去1年打幾分？黃偉哲回「70分」，100分是目標，未來要在經濟、交通等方面持續努力。呂維胤及國民黨議員蔡育輝接續詢問人事案，指現在外面謠言滿天飛，點名環保局、民政局、新聞處都要換主管，市長要何時公布新人事？

黃偉哲表示，目前人事都還未百分之百確定，幅度不會很大，預計過年後才會公布。他說，部分局處首長離職是因個人生涯規畫，在未找到適當人選之前，很難講說有多少人會異動，「市府團隊是朝著對城市發展最好的方向調整」，人事變動為合理的正常運作。

黃偉哲離職國民黨

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