婆媽最愛！台中超市開日本職人和菓子教室

中部超市裕毛屋與日本縣市政府合作舉辦物產展，即日起到19日在裕毛屋舉辦日本三重縣物產展，除了有30多種當地產品七折優惠，還特別邀請曾在日本電視冠軍榮獲准優勝的和菓子職人岡本信治，在裕毛屋公益店、崇德店舉辦和菓子教室，現場面對面教作「鼠年吉祥物」日本和菓子。

裕毛屋說明，國人喜歡到日本旅遊，裕毛屋引進當地農產，水產及加工食品，讓民眾不用到日本，就能體驗當地飲食文化，日本三重縣有豐富的自然環境及優美的歷史文化，自古以來被稱為日本的美食之都，想品嚐三重縣美食的民眾，即日起到19日舉辦日本三重物產展，提供矢牡蠣無添加麵露，生魚片壽司醬油，米麴飲料，鹽味柑橘芝麻沙拉醬，奶油蛋糕捲等數十種當地產品，並以七折優惠價格，回饋消費者。

和菓子職人岡本信治表示，和菓子展現的是日本傳統文化與技術，最難的地方，是如何優雅呈現四季之美，特地和台灣民眾分享。