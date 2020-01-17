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婆媽最愛！台中超市開日本職人和菓子教室

2020-01-17 20:21聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

中部超市裕毛屋與日本縣市政府合作舉辦物產展，即日起到19日在裕毛屋舉辦日本三重縣物產展，除了有30多種當地產品七折優惠，還特別邀請曾在日本電視冠軍榮獲准優勝的和菓子職人岡本信治，在裕毛屋公益店、崇德店舉辦和菓子教室，現場面對面教作「鼠年吉祥物」日本和菓子。

裕毛屋說明，國人喜歡到日本旅遊，裕毛屋引進當地農產，水產及加工食品，讓民眾不用到日本，就能體驗當地飲食文化，日本三重縣有豐富的自然環境及優美的歷史文化，自古以來被稱為日本的美食之都，想品嚐三重縣美食的民眾，即日起到19日舉辦日本三重物產展，提供矢牡蠣無添加麵露，生魚片壽司醬油，米麴飲料，鹽味柑橘芝麻沙拉醬，奶油蛋糕捲等數十種當地產品，並以七折優惠價格，回饋消費者。

和菓子職人岡本信治表示，和菓子展現的是日本傳統文化與技術，最難的地方，是如何優雅呈現四季之美，特地和台灣民眾分享。

裕毛屋台中公益店表示，和菓子教室時間與地點為，除了今天在裕毛屋公益店外，18日裕毛屋崇德店，19日裕毛屋公益店，每天四梯次，分別是早上10時、11時，以及下午3時、4時共四個時段，製做「鼠年吉祥物」日本和菓子，每人酎收一個和菓子的材料費100元。

裕毛屋日本三重縣物產展即日起到19日登場，現場舉辦菓子職人岡本信治教授的和菓子教...
裕毛屋日本三重縣物產展即日起到19日登場，現場舉辦菓子職人岡本信治教授的和菓子教室，教作「鼠年吉祥物」日本和菓子。記者趙容萱／攝影
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裕毛屋日本三重縣物產展即日起到19日登場，現場舉辦菓子職人岡本信治教授的和菓子教...
裕毛屋日本三重縣物產展即日起到19日登場，現場舉辦菓子職人岡本信治教授的和菓子教室，教作「鼠年吉祥物」日本和菓子。記者趙容萱／攝影
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傳統文化

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