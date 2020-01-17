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新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市政府教育處為鼓勵市民「春節回娘家」，以各國中、小特色校園為主題，設計各校特色名信片，即日起至月底，推出按讚分享「嘉市校園一隅之美」活動，抽出百名幸運兒，獲得各校特色名信片，希望勾起校友美好回憶，也鼓勵市民春節假期回母校走走，看看校園的變化、回憶昔日美好。

「校園時光勾起滿滿回憶！」嘉義市教育處長林立生說明，為了推廣嘉義市優質校園環境，提倡「一校一特色」，特別找攝影師拍攝嘉義市各國中小，美麗又具特色校園風景，像博愛國小城堡式建築、民生國中棋盤廣場、玉山國中桃花心木落葉等特色，製成明信片套組。

他說，嘉義市政府推出「教育12345五心政策」，一大心(貼心)：班級教室全面裝設冷氣，提供適溫學習環境；二用心：打造南興探索體驗園、推動共融教育；三安心：讓孩子吃得安心、家長放心、教師溫心；四開心：藉由美感、科技、閱讀、英語教育讓孩子開心學習；五動心：透過活動發揮教育能量，展現學生學習成果。

林立生建議，春節假期返鄉，除用通訊軟體互相道賀外，不妨走一趟校園，看看母校變化，也可透過親筆書信，將母校特色明信片，當作過年第一份特別賀禮，寄給老同學或自己，祈願平安順心又健康。

活動方式：即日起至月底止，只要到「嘉義市政府教育處 」臉書粉絲專頁，完成活動指定步驟，就有機會獲得精美特色校園明信片組，預計抽出100名幸運者，邀請大家共賞嘉義市校園美景及回憶。

嘉義市府教育處鼓勵市民「春節假期回娘家」，以各國中、小特色校園為主題，設計各校特...
嘉義市府教育處鼓勵市民「春節假期回娘家」，以各國中、小特色校園為主題，設計各校特色名信片。記者卜敏正／攝影
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嘉義市府教育處鼓勵市民「春節假期回娘家」，以各國中、小特色校園為主題，設計各校特...
嘉義市府教育處鼓勵市民「春節假期回娘家」，以各國中、小特色校園為主題，設計各校特色名信片。記者卜敏正／攝影
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民生國中棋盤廣場。記者卜敏正／翻攝
民生國中棋盤廣場。記者卜敏正／翻攝
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玉山國中桃花心木落葉。記者卜敏正／翻攝
玉山國中桃花心木落葉。記者卜敏正／翻攝
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育人國小。記者卜敏正／翻攝
育人國小。記者卜敏正／翻攝
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嘉義春節攝影

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