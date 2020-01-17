春節幕後英雄 清潔隊員搬廢棄大型家具搬到痠痛看醫生
國家清潔周今登場，其實早在選前，清潔隊員就忙得很，每天要處理大堆遭丟棄的家具，這可是體力、耐力的考驗。清潔周期間，台南市清潔隊員1天要跑數十個點，搬運不要的大型家具，不少人搬出職業病，清潔隊員有許多不為人知的辛苦。
清潔隊員洪益成說，昨天東區就載回約兩百張床墊，因為要回收，所以還必須把外層包覆處理掉，只留下骨架，另也搬了兩架鋼琴，3個人使盡吃奶之力才搬上車。每到國家清潔周，許多民眾都會利用這個時候，把家裡老舊家具丟掉，昨天有戶人家的廢棄家具輛，資源回收車跑了3趟才載完。因為要搬運大型家具，難免會有職業傷害，這幾天就肩胛骨痠痛，要看醫生。不過，既然是清潔隊員，也是沒辦法，雖然辛苦，但能為民服務，也是快樂的。
台南市環保局清管科股長朱弘哲說，春節前最大宗的垃圾是家裡大掃除，汰舊換新要丟棄的家具，從櫥櫃、桌椅、沙發、床墊到鋼琴。以東區來說，春節前1個月有近2千噸的汰舊家具要搬運，每天一輛車要跑的點少則3、40處，多則6、70處，由於家具體積大又重，而且要搬上搬下，除了體力好，耐力也要夠。
有市民關心，上了年紀的清潔隊員如何能有這樣的體力？朱弘哲表示，像這些大型家具就會請青壯、體格較好的隊員來負責，為了避免受傷，都會提供安全帽、安全鞋、棉手套等裝備，減少受傷機會。由於擔心量太多，處理不了，清潔周前就請民眾先預約，以分散處理量，且未免累積大型廢棄物的數量，只要下午1點前來電請求清理的案件，都會在當天處理好，下午較晚通報的，也會在隔天清理完，以免引發民怨，也有礙瞻觀。
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