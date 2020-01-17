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垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣全縣暫置垃圾6.7萬多噸，其中西螺鎮衛生掩埋場就有將近2萬噸，縣政府爭取預算補助，今天開始進行西螺暫置垃圾打包，預計半年內打包2萬噸垃圾，縣長張麗善表示，垃圾打包後將爭取時間規畫多元垃圾自主處理方式，包括推行精進型的機械處理系統（MT），讓垃圾能夠變黃金。

張麗善昨與西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍、李明哲、廖萬、游淑雲等人到西螺衛生掩埋場視察垃圾打包情形，鄭玲惠表示，西螺鎮堆置垃圾衍生臭味、孳生蚊蠅等衛生問題，都讓在地居民飽受其苦，陳情、抗議電話不斷，讓鎮公所也很頭痛，如今雖已打包治標，但仍希望縣府能協助盡快找到治本對策，解決垃圾問題，李明哲表示，期望西螺鎮公所能夠把握這個契機，將垃圾做妥善處理。

雲林縣環保局副局長黃富義表示，受限各焚化爐歲修，目前全縣每天僅能去化165噸垃圾，去化數量遠不及垃圾產生數量，全縣暫置垃圾量已達6.7萬噸，虎尾、斗六、西螺等地的垃圾山從去年開始，透過打包作業減少環境汙染。

張麗善表示，打包好的垃圾可暫存2至3年，藉此爭取時間規畫多元垃圾自主處理方式，雲林縣民無法接受啟用焚化爐去化，她認為應以民意為依歸，至於先前使用機械處理系統（MT）處理垃圾，效能也不佳，產生的廢料高達50%，已於8月暫停使用。

張麗善表示，經議會通過，縣府已經購買一塊環保用地，將推行精進型的機械處理系統，讓垃圾經過資源回收再利用，屆時產生的廢料將不到15%，有助於解決垃圾問題。

環球科技大學環境資源管理研究所長陳泰安表示，打包垃圾只是治標，垃圾終極的問題也不能靠焚化爐解決，台灣眼前各縣市的焚化爐都到汰換年限，生活垃圾應由環保署整合全台垃圾與資源化處理管道，事業廢棄物則應由事業主管機關整合相關上下游處理機制，目前各縣市只是鴕鳥式的處理眼前問題，真正大的垃圾危機恐怕很快將爆發。

雲林縣全縣暫置垃圾6.7萬多噸，其中西螺鎮衛生掩埋場就有將近2萬噸，縣政府爭取預...
雲林縣全縣暫置垃圾6.7萬多噸，其中西螺鎮衛生掩埋場就有將近2萬噸，縣政府爭取預算補助，今天開始進行西螺暫置垃圾打包，預計半年內打包2萬噸垃圾。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣全縣暫置垃圾6.7萬多噸，其中西螺鎮衛生掩埋場就有將近2萬噸，縣政府爭取預...
雲林縣全縣暫置垃圾6.7萬多噸，其中西螺鎮衛生掩埋場就有將近2萬噸，縣政府爭取預算補助，今天開始進行西螺暫置垃圾打包，預計半年內打包2萬噸垃圾。記者陳雅玲／攝影
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焚化爐張麗善

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