巾幗不讓鬚眉！新住民女會計加入嘉義春安守望相助隊

109年加強重要節日安全維護工作(春安工作)，從昨晚10點起至30日凌晨零時止，為期15天，讓民眾歡度春節，警方與協勤民力合作，守護治安，全國老化比例最高的嘉義縣，守望相助隊人力老化凋零，嘉義縣朴子市文化里守望相助隊，注入新動力，兩名六年級生侯雅惠及新住民趙春梅，巾幗不讓鬚眉，順利完成世代交替。

文化里長楊石旭說，春安工作昨晚10點生效，今年文化里守望相助隊注入新動力，一位是62年次的侯雅惠，一位是64年次的新住民趙春梅，兩人巾幗不讓鬚眉，順利完成世代交替，謝謝兩人加入及付出，文化里社區守望相助隊，今年邁入第17個年頭，因部分老隊員高齡70歲，體力無法負荷，他招募新血投入這個行列。

侯雅惠目前擔任會計工作， 大陸來台的新住民趙春梅，在中油加油站打工， 他以「公雞帶小雞」的方式，教導她們巡守重點、路線及應注意事項，兩人學習精神都十分到位，以後如果在街里遇到這2位新成員，別忘了為她們加油打氣。

警察局肯定文化里女性新血加入守望相助隊，加強重要節日安全維護工作，取消績效評比，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強犯罪偵防、維持交通順暢、服務民眾需求，積極營造平安、祥和的年節氛圍。