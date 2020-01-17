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春節連假小確幸 台南連7天路邊停車免收費

2020-01-17 16:09中央社 台南17日電

農曆春節假期將屆，台南市政府今天宣布，從23日小年夜至29日大年初五，台南市路邊停車暫停收費。

許多人利用春節假期外出旅遊，台南市向來熱門，每年春節連假人潮擠爆，大街小巷到處都是觀光客，尤其是中西區舊城區古蹟景點、小吃雲集的國華街、安平區老街等，更是車水馬龍。

台南市政府交通局敲定全市23日小年夜起連續7天路邊停車暫停收費，台南市停車管理處（南門路繳費服務處、安平車輛保管場）暫停服務，但民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。

交通局長王銘德表示，若有人假借名義，在非屬出入口管制的路外停車場收取停車費，已涉及竊占、詐欺等罪嫌，警方將加強查緝。

停車管理處長黃俊傑說，台南路邊停車路段暫停收費，但委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制的路外停車場，仍採24小時收費營運。

另外，民眾繳交停車費，除線上支付外，可前往7-11、全家、萊爾富、OK、美廉社、家樂福等超商門市繳費。若停車單遺失想查詢補單，也可到7-11「ibon便利生活站」、全家「FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK．go」查詢補單後繳費。

春節連假7天，台南市路邊停車格不收費。圖／台南市政府提供
春節連假7天，台南市路邊停車格不收費。圖／台南市政府提供
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停車場春節超商

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