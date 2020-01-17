台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

台南市副市長許育典今天率領工務局長蘇金安等，北上向中央爭取「台61線西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」建設計畫，終於通過中央審查，未來台61線向南延伸銜接台江大道快速通往國道8號、台86線快速道路等，構築大台南地區的3橫3縱高快速道路路網最後一塊拼圖，也將成為兼具交通及觀光功能的景觀大橋。

銜接曾文溪大橋的台江大道十多年前開始陸續施作，慢慢拼湊串接台61線西濱快速公路與台17線、國道8號及台86線路網拼圖，在大台南整體交通路網上，台61線、國道1號與國道3號為主要縱貫線，並藉由東西向快速公路台84線、台86線與國道8號等道路串聯，構築大台南地區的3橫3縱高快速道路路網。

南市工務局指出，曾文溪大橋建設經費67.51億元，行政院國家發展委員會於今日通過建設計畫，從今年起開始編列開闢新建預算，預計115年完工，計畫從台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，完成後，建構西濱快速公路全線完整路網，串連觀光休閒產業，並促進區域均衡發展。

許育典表示，為了配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道也已開闢到曾文溪南岸堤防準備好要銜接，後續市府也將全力協助，包含都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，加速建設推動。