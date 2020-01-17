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翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

為落實校園職業安全衛生，嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活動，嘉義縣長翁章梁現場宣布，109年起補助40歲以上教師健康檢查費用，藉定期健康檢查凸顯預防勝於治療的觀念，此補助健檢措施也令教師備感窩心。

翁章梁指出，隨著現今教育政策的調整，老師的負擔日益加重，平時忙於教學，疏於身體的保健。因此，縣府109年起編列預算補助全縣各級學校40歲以上專任教師、專任運動教練及專任輔導教師，每人2年1次健康檢查費用，每次最高3千5百元，預計約2千5百名教師受惠，全縣每年補助教師健康檢查費用約425萬元。

活動一開場由竹崎國小帶來的迎賓舞蹈揭開序幕，接著由英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性，翁章梁在竹崎鄉長曾亮哲以及教育處長陳添丁的陪同下，正式宣布109年起將全面補助40歲以上教師健康檢查費用，隨後也前往參觀英語村裡的黑水虻吃廚餘設施。

翁章梁表示「老師是教育最重要的資產」，唯有健康的老師，才有健康的學生，盼老師們透過定期身體健康檢查，了解自己的身體狀況，進而採行正確的生活作息及飲食習慣，透過檢查過程將能提早發現潛在的疾病，及早發現、及早治療，避免病症加重，希望藉由這項政策，提醒老師平時就要做好健康管理，繼續為嘉義縣教育的努力盡一份心力。

嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活...
嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活動，英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活...
嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活動，英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活...
嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活動，嘉義縣長翁章梁（前排右三）現場宣布，109年起補助40歲以上教師健康檢查費用。圖／嘉義縣政府提供
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健康檢查翁章梁嘉義

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