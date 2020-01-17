翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

為落實校園職業安全衛生，嘉義縣政府教育處17日在竹崎鄉文光國際英語村舉辦「顧老師健康 嘉義囝仔有未來」活動，嘉義縣長翁章梁現場宣布，109年起補助40歲以上教師健康檢查費用，藉定期健康檢查凸顯預防勝於治療的觀念，此補助健檢措施也令教師備感窩心。

翁章梁指出，隨著現今教育政策的調整，老師的負擔日益加重，平時忙於教學，疏於身體的保健。因此，縣府109年起編列預算補助全縣各級學校40歲以上專任教師、專任運動教練及專任輔導教師，每人2年1次健康檢查費用，每次最高3千5百元，預計約2千5百名教師受惠，全縣每年補助教師健康檢查費用約425萬元。

活動一開場由竹崎國小帶來的迎賓舞蹈揭開序幕，接著由英語村老師以幽默、風趣的全英語話劇表演，提醒老師身體健康的重要性，翁章梁在竹崎鄉長曾亮哲以及教育處長陳添丁的陪同下，正式宣布109年起將全面補助40歲以上教師健康檢查費用，隨後也前往參觀英語村裡的黑水虻吃廚餘設施。