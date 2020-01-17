好像逛百貨公司！台南麻豆農會超市變時尚 明天新開幕

台南市麻豆區農會超市改頭換面新開幕，購物環境變得明亮乾淨，設有大台南農特產專區與青農專區，農會總幹事孫慈敏表示，改裝後的農會超市，販售產品種類沒有減少，反而增加，且空間的改善，讓來農會超市購物更舒適，讓顧客有如逛百貨公司的感覺。

麻豆區農會超市改裝後18日正式開幕，一連兩天推出慶開幕搶好康活動，18、19日兩天，憑當日發票，不限消費金額，可兌換六甲米兩公斤裝一包，限量200包；另外消費滿69元，送高級精鹽一包、滿169元送柚花旅行組一組、滿399元送衛生紙一串，都是限量贈送；且在1月20日到2月10日，消費滿299元，送柚花旅行組一組。

改裝後的麻豆區農會超市，走進大門口先看到麻豆區農會產品專區，左手邊是大台南各農會農特產專區，右手邊是青農新鮮蔬果專區，加上原本販售的各項生活日用品，整體呈現乾淨舒適的購物環境，這幾天進行試營運，購物的民眾很肯定讚不絕口。

孫慈敏說，大台南農特產專區內，台南市各農會的農特產品全部都有，民眾一次可以買齊買足各農會的農特產品；青農專區提供青農銷售平台，不少青農很會種卻不會賣，希望藉由專區，鼓勵青農種植更好的農產品，農會提供銷售平台。