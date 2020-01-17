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特色燈會迎新春 雲林縣新春熱鬧到元宵

2020-01-17 13:24聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，縣政府今天舉辦聯合啟燈記者會，歡迎民眾新春至元宵攜手到雲林走春，縣長張麗善表示，今年縣府推出有平安、圓滿意涵的新春福袋，將於除夕到初三到各鄉鎮發送。

張麗善今天與縣府文化觀光處長陳璧君、斗六市長林聖爵、虎尾鎮長丁學忠、北港鎮公所秘書張誌誠等人今天一同啟燈，為雲林縣各地的燈會活動揭開序幕。

張麗善表示，縣府今年以「幸福連連」為主軸，結合縣內特色景點的各鄉鎮燈會將於22日晚上6時聯合啟燈，包括北港顏思齊圓環、斗六雲中街文創聚落、虎尾三館（雲林布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶cool）、虎尾多功能活動中心及斗六圓環、老街巷弄等地。

虎尾燈會、斗六圓環燈會展期皆自1月18日至2月9日，北港燈會展期自2月7日至16日，串聯北港水道頭文化園區、圓環顏思齊紀念碑、北港朝天宮及觀光大橋，以「光耀北港‧吉慶團圓」為主題，另結合老街巷弄以「童年往事」為題材，融合北港文化、宗教、歷史的環境藝術作品，並採傳統鼓仔燈營造老街燈海璀燦氛圍，讓遊客以尋寶方式穿梭於街區巷弄之間。

張麗善表示，今年新春福袋內有葫蘆造型的祈願卡及貼著「滿」字的米袋，另祈願卡鑲1元硬幣，象徵「一元復始，萬象更新」，分別代表平安、圓滿寓意將自除夕發放到初三。

陳璧君表示，縣府今年推出「新春遊雲林」五大主題遊程-「朝聖祈福行」、「經典小鎮遊」、「濃情浪漫遊」、「限定古早味」及「背包微旅行」，遊程搭配「雲林縣地方文化館節」活動，串連縣內宮廟、地方文化館舍、觀光工廠、地景以及古早味小吃；此外，也祭出「集章抽福袋」與「新春刮刮樂」活動，只要集滿5個館舍戳章，即能參加抽獎，有機會獲得限量50份的雲林文創福袋。詳細新春活動資訊，可搜尋「雲林縣政府官網新春資訊專區」、「雲林文化旅遊網」與「慢遊雲林粉絲專頁」。

迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，雲林縣縣政...
迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，雲林縣縣政府今天舉辦聯合啟燈記者會，縣長張麗善（後排右四）邀請民眾到雲林走春。記者陳雅玲／攝影
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迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，雲林縣縣政...
迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，雲林縣縣政府今天舉辦聯合啟燈記者會，縣長張麗善也提前曝光今年的新春福袋。記者陳雅玲／攝影
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迎接農曆新年，雲林縣北港鎮、虎尾鎮、斗六市、西螺鎮等地都打造特色燈會，雲林縣縣政府今天舉辦聯合啟燈記者會。記者陳雅玲／攝影
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北港朝天宮燈會斗六

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