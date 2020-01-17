春節搭嘉義市區公車免費 路邊停車格暫停收費5天

春節連續假期將至，嘉義市政府為提升民眾交通便利性，即日起至今年3月1日止，搭乘市區公車1路、7路及66路公車，持悠遊卡、一卡通等電子票證享免費乘車，鼓勵民眾走路、搭公車出遊拜年，不開車降低空汙。

嘉義市政府表示，為便利市民停車需求，春節期間自1月24日凌晨至1月28日24時止，嘉義市公有路邊停車格暫停收費，民眾可多利用路外停車場，避免道路違規停車。

另嘉義市計程車，於1月22日凌晨起至1月29日24時止實施春節加成，每趟運價加收50元，加收費用已含在跳表金額內，乘客僅需要依照跳表金額支付車資，無須額外加付其他費用。

國道部分，春節期間(109年1月23日至1月29日)國道費率係以單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，凌晨12點至清晨5點全國道暫停收費，歡迎民眾多加利用。