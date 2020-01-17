影／在地書法家合力寫贈春聯 台南關廟區公所很熱鬧

台南市關廟區公所迎接金鼠年，今天舉辦「名家揮毫送春聯、災害防救教育宣導暨容器回收兌換」活動，下午4時前在公所廣場前請來林隆旗老師率領魏超群、郭麗珍、郭勤、許先助、史雲風、方承忠、梁春發、李慶志、郭秀杏、郭泰山等11位書法家現場揮毫，免費寫贈春聯。

公所表示，預計1500份萬年紅單字、800 份的萬年紅大四方、750組萬年紅春聯，每人限領2份，歡迎民眾現場欣賞書法家現場揮毫的神韻，並排隊索取書法家墨寶，一舉兩得。

活動由松安幼兒園小朋友及東勢社區發展協會阿公阿嬤開場舞蹈表演，現場公所還設有「容器回收兌換活動」攤位，並結合關廟消防隊、關廟戶政事務所、新化國稅局、關廟衛生所辦理有關「災害防救暨登革熱」、「戶政」、「稅務」、「健康」等宣導攤位，只要現場參與容器兌換及配合各項教育宣導，將可獲得小禮品，希望藉助歲末新春之際，鼓勵民眾多加充實知識，讓你我生活滿分。

區長王素珠表示，每年舉辦的名家揮毫送春聯活動，總讓現場到處充滿濃濃的過年氣氛，吸引不少民眾排隊等春聯，並獲得不錯的迴響；今年更結合了各項宣導活動，希望藉由活動的舉辦，與現場民眾展開互動，推廣正確的知識，由社區拓展到家庭，由知識變成常識，讓大家在年前都能收穫滿滿，並祝福大家迎向更嶄新美好的一年。