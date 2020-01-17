觸口教育中心金鼠年前活動 週日邀民眾拿年畫看電影

林務局嘉義林區管理處將在19日於觸口自然教育中心綠意館辦理「金鼠年與野望影展的對話」活動，國家森林志工將現場揮毫年畫，提供民眾免費索取，並有「年年有餘」吉祥吊飾DIY、野望影展「野性愛爾蘭」播映會，邀請民眾前來共襄盛舉，熱鬧迎接金鼠年。

林管處處長張岱表示，配合「林務局國家森林志願服務實施原則」實施及森林育樂服務、林業文化及林業政策推廣需要，嘉義林區管理處自民國85年召募國家森林志工，目前全處有176位來自全台各地、各行各業熱心服務的志工，協助導覽解說及環境監測工作。

張岱指出，今年特別邀請擅長書法的志工在觸口自然教育中心現場揮毫，歡迎民眾前來認識書法的美，感受年節氣氛，將年畫帶回家，同時也可以在現場製作年節飾品，令大家喜氣洋洋一整年。

觸口自然教育中心除針對春節活動外，更要邀請民眾觀賞榮獲野望影展2018 最佳攝影獎、最佳劇本獎的「野性愛爾蘭」影片，一同認識數千年來被歐洲人視為世界的邊緣的愛爾蘭西岸，探訪當地野生動物及早期人類生活遺跡，令大家不用遠渡重洋，也能身歷其境。