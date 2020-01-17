台南「東山迎佛祖」凌晨登場 黃偉哲「軁轎跤」祈平安

傳承200年，國家重要民俗「東山迎佛祖」今天登場，清晨6點55分，東山碧軒寺「正二媽」起駕回鑾白河關子嶺碧雲寺過年，台南市長黃偉哲到場參與送駕儀式，帶領民眾「軁轎跤」，為佛祖安座、為市民祈福、為民俗撐腰，並於現場發送限量福袋，大批信眾隨香跟著佛祖媽上山，「軁轎跤」信眾也延綿幾百公尺。

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」傳承至今近200年，據傳西元1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖「正二媽」只好避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日沿古香路「送駕」回娘家關子嶺火山碧雲寺「過年」、正月初九再「迎駕」回東山碧軒寺的民俗活動，每年都吸引大批信眾參加，今年還有在台灣就學、就業的12位外國青年參與扛轎。

黃偉哲表示，每年的農曆12月23日是觀音佛祖回鑾碧雲寺的大日子，這是國家重要的民俗、台南信仰的中心，市府必定全力與重要民俗配合，讓香火能夠延續、民俗能夠接續，觀音佛祖一定會保庇國家風調雨順、國泰民安、市運昌隆，也提醒參與的信眾注意自身交通安全，未來市府也期望該民俗活動發揚光大，讓更多的民眾、信眾能夠了解這項具傳統及歷史意義的民俗活動。

今年寺方特別透過珍古德教育及保育協會，邀請來自包括印度、蒙古、義大利及北非地區目前就讀或服務於成功大學、長榮大學的12位外國朋友前來參與。今(17)日他們也跟隨「正二媽」神轎從碧軒寺出發，一路步行至碧雲寺，寺方也安排翻譯人員全程陪同、解說，讓外國友人感受台灣宗教文化的莊嚴與魅力，並將本市的重要無形文化資產推向國際。

今天清晨因「軁轎跤」排隊人多，「正二媽」的神轎比預定時間晚了8分鐘，在6時55分起駕出廟門，大批信眾早已跪在地上準備「稜轎跤」的人龍長度足足有300公尺，非常熱鬧。碧軒寺到關子嶺火山碧雲寺的「香路」約17公里長，迎佛祖隊走走停停，約要花6小時才能走完山路抵達碧雲寺。

台南市文資處表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗活動。台南市文化資產管理處表示，「東山迎佛祖」具悠久之歷史，民俗維持迄今已近兩百年，仍保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。是日，數千信眾將手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑的山路，到達平地之後，緊接而來的「換香」、「換花」、「換轎」之「三換」儀式，亦十分具有特色。