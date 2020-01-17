親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本億萬富豪徵女友陪繞月 申請者突破2萬人

陳瑞聰爆偷吃...妻「選擇放下」尾牙仍與他牽手出席

台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

2020-01-17 09:58聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市無黨籍前議員尤碧鈴因家人涉賄選，被法院宣判當選無效定讞，今天上午由民進黨籍王立任遞補。王立任說，感謝鄉親支持，他會珍惜剩下3年任期，加倍努力。民進黨議會黨團總召陳世凱說，王立任過去也是議會炮手，王立任遞補就職後，黨團在監督市政更添火力。

台中市議員65席議員中，最大黨國民黨有32席，民進黨加上王立任後達26席，親民黨1席，無黨籍減為6席；儘管民進黨增加1席，但藍營實質掌握的席次仍達38席；不過王立任質詢火力強，綠營期待王立任能在市政監督上帶來更大砲火。

王立任今上午宣誓就職，王立任說，感謝鄉親的支持，讓他能進入議會，珍惜剩下3年任期，過去專注在教育、文化領域服務，議員服務是方位的，會更努力回報鄉親支持。

王立任曾擔任立法院副院長蔡其昌助理，曾當選台中市議員，本屆選舉落馬，但同選區無黨籍尤碧鈴的家人涉賄選，地方法院判決當選無效定讞，由「落選頭」王立任遞補。

遭判決當選無效的尤碧鈴屬於地方紅派，國中老師出身，在地方受敬重，不少議員、官員都稱她為「老師」，尤問政溫和，政治光譜偏向藍軍；判決結果出爐當天，尤碧鈴說「她以後就沒工作了」，但她會繼續服務，3年後捲土重來。

王立任屬民進黨新潮流系，他遞補就職後，台中議會內綠營派系也出現變化，新系、親新系共10人，今年黨團總召也由新系議員陳世凱出任；正國會系統有12人，蘇嘉全系統有4人。

台中市無黨籍前議員尤碧鈴家人涉賄選被判當選無效，民進黨籍的王立任今宣誓遞補就職。...
台中市無黨籍前議員尤碧鈴家人涉賄選被判當選無效，民進黨籍的王立任今宣誓遞補就職。王立任說，他會珍惜剩下3年任期，加倍努力回報鄉親。記者洪敬浤／攝影
分享
台中市無黨籍前議員尤碧鈴家人涉賄選被判當選無效，民進黨籍的王立任今宣誓遞補就職。...
台中市無黨籍前議員尤碧鈴家人涉賄選被判當選無效，民進黨籍的王立任今宣誓遞補就職。王立任說，他會珍惜剩下3年任期，加倍努力回報鄉親。記者洪敬浤／攝影
分享

民進黨當選無效台中市

延伸閱讀

角逐台中市立委失利 「挺韓戰將」顏寬恒宣布敗...

蔡英文領先韓逾170萬票 台中發言人陳世凱：...

台中連日灰濛濛 張善政：台灣人健康被蔡英文糟...

家人涉賄 中市議員尤碧鈴當選無效定讞 王立任...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

觸口教育中心金鼠年前活動 週日邀民眾拿年畫看電影

2020-01-17 10:26

台南「東山迎佛祖」凌晨登場 黃偉哲「軁轎跤」祈平安

2020-01-17 10:05

春節連假7天 台南路邊停車不收費

2020-01-17 09:50

虎頭埤迎「鼠」光 初一至初四魔術、變臉等天天有表演

2020-01-17 08:57

大重機考照 障友：應訂改裝規範

2020-01-16 22:58

過年早又逢選舉 愛心年菜急凍

2020-01-16 22:56

里長顧中風父「長者要的是陪伴」

2020-01-16 22:54

雞腿被外送員偷吃？嘉市推防拆貼紙

2020-01-16 22:52

新春遊「生菜王國」嘗美食拿好康

2020-01-16 22:51

周日來嘉縣太保 逛花海聞米香

2020-01-16 22:48

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

不讓家貧學生要打工無法過年 嘉義家扶推385萬元助學金

2020-01-16 18:13

200年台南東山迎佛祖明清晨莊嚴起駕 進行交通管制

2020-01-16 18:00

台南議長募集發放物資、提供服務 讓低收入戶好過年

2020-01-16 16:45

暖心里長臉書發起募集年菜 連6年創新高

2020-01-16 16:01

寒冬送暖！陽光基金會助口腔癌病友重燃希望

2020-01-16 15:39

嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

2020-01-16 15:35

要求加強指揮調度 南市議長：別消費百姓對消防員信任

2020-01-16 14:37

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24

一芳水果茶老闆南華大學演講 分享國際加盟與創業經驗

2020-01-16 13:21

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

台南鹽水月津港登節大量車流湧入 設交通管制及徒步區

2020-01-16 12:57

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

萬國戲院辦電影特映 縣長翁章梁現場體驗一日辯士

2020-01-16 12:33

接種流感疫苗送蘋果礦泉水 嘉義縣在全聯福利中心開打

2020-01-16 12:31

嘉義縣公車處 小年夜推出回嘉免費團圓公車

2020-01-16 12:03

把關年節食安 嘉縣衛生局市場稽查檢測1件豆乾不及格

2020-01-16 11:59

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景點

2020-01-16 10:29

賣魚郎不只會賣魚還寫一手好書法 迎鼠年義賣紅包袋

2020-01-16 10:13

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

傳桃園「熊貓」罷送集結陽明公園 記者採訪撲空

2020-01-16 12:31

店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

2020-01-16 17:12

影／高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020-01-16 11:23

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

「H外套」不夠看 「HH外套」因侯友宜爆紅

2020-01-16 18:29

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

2020-01-16 18:11

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42

家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

2020-01-16 11:54

台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

2020-01-17 07:30

馬場町刑場通過登錄為史蹟 北市第一、全台第二

2020-01-16 20:01

新竹動物園春節不打烊 河馬樂樂送金幣巧克力陪過新年

2020-01-16 13:42

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49

3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

2020-01-17 09:31

年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02

金門新打卡景點！花海與超大型搖搖馬吸引民眾搶拍

2020-01-16 19:23

高捷四大發卡組織開通 行動支付最多元

2020-01-16 16:20

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

北捷X關渡宮 財神到站發財金票卡 大排長龍

2020-01-16 15:39

三地門禁伐補償金少1700萬 居民刷存摺嘆難過年

2020-01-16 15:57

台東縣衛生局年節食品抽驗 2件不合格

2020-01-16 12:33

環狀線第1階段將通車 通勤時間票價都將減少

2020-01-16 17:10

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020-01-16 12:03

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36

防堵實價登錄造假 北市祭查價三箭

2020-01-16 18:20

福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32

影／韓國瑜春安慰勤發紅包 強調安居才有樂業

2020-01-16 22:08

避塞車！台南鹽水月津港燈節 加班公車及接駁車看這裡

2020-01-16 12:33

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top