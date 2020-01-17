台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

台中市無黨籍前議員尤碧鈴因家人涉賄選，被法院宣判當選無效定讞，今天上午由民進黨籍王立任遞補。王立任說，感謝鄉親支持，他會珍惜剩下3年任期，加倍努力。民進黨議會黨團總召陳世凱說，王立任過去也是議會炮手，王立任遞補就職後，黨團在監督市政更添火力。

台中市議員65席議員中，最大黨國民黨有32席，民進黨加上王立任後達26席，親民黨1席，無黨籍減為6席；儘管民進黨增加1席，但藍營實質掌握的席次仍達38席；不過王立任質詢火力強，綠營期待王立任能在市政監督上帶來更大砲火。

王立任今上午宣誓就職，王立任說，感謝鄉親的支持，讓他能進入議會，珍惜剩下3年任期，過去專注在教育、文化領域服務，議員服務是方位的，會更努力回報鄉親支持。

王立任曾擔任立法院副院長蔡其昌助理，曾當選台中市議員，本屆選舉落馬，但同選區無黨籍尤碧鈴的家人涉賄選，地方法院判決當選無效定讞，由「落選頭」王立任遞補。

遭判決當選無效的尤碧鈴屬於地方紅派，國中老師出身，在地方受敬重，不少議員、官員都稱她為「老師」，尤問政溫和，政治光譜偏向藍軍；判決結果出爐當天，尤碧鈴說「她以後就沒工作了」，但她會繼續服務，3年後捲土重來。