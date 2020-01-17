親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本億萬富豪徵女友陪繞月 申請者突破2萬人

陳瑞聰爆偷吃...妻「選擇放下」尾牙仍與他牽手出席

春節連假7天 台南路邊停車不收費

2020-01-17 09:50聯合報 記者鄭維真／即時報導

春節連續假期將至，台南市政府為讓民眾方便返鄉團圓、訪友逛街及旅遊，從1月23日到29日大年初五共7天，台南市路邊停車格位以及智慧停車柱格位將暫停收費，台南市停車管理處南門路繳費服務處、安平車輛保管場暫停服務，民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲重視停車收費員的休假權益，及新春期間方便市民和遊客暢意旅遊，台南市路邊停車格位暫停收費，但若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將請警察機關加強查緝。

停車管理處長黃俊傑表示，除了台南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路(社E2)、(社E1)停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

黃俊傑指出，即日起到今年12月31日，民眾只要加入「台南好停APP」會員，使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場的停車費，包含停管處巡場開單的路外停車場，即享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的優惠。

交通局呼籲，春節期間警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

春節連假7天，台南市路邊停車格不收費。圖／台南市政府提供
春節連假7天，台南市路邊停車格不收費。圖／台南市政府提供
分享

停車場春節警察

延伸閱讀

為3元停車費吵了40分鐘 收費員雨中向車主下...

行動支付停車費 新北3月推新優惠

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格...

他為省100元好市多停車費爆汗趕結帳 網看低...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

觸口教育中心金鼠年前活動 週日邀民眾拿年畫看電影

2020-01-17 10:26

台南「東山迎佛祖」凌晨登場 黃偉哲「軁轎跤」祈平安

2020-01-17 10:05

台中議會綠添砲手！王立任遞補議員今就職

2020-01-17 09:58

虎頭埤迎「鼠」光 初一至初四魔術、變臉等天天有表演

2020-01-17 08:57

大重機考照 障友：應訂改裝規範

2020-01-16 22:58

過年早又逢選舉 愛心年菜急凍

2020-01-16 22:56

里長顧中風父「長者要的是陪伴」

2020-01-16 22:54

雞腿被外送員偷吃？嘉市推防拆貼紙

2020-01-16 22:52

新春遊「生菜王國」嘗美食拿好康

2020-01-16 22:51

周日來嘉縣太保 逛花海聞米香

2020-01-16 22:48

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

不讓家貧學生要打工無法過年 嘉義家扶推385萬元助學金

2020-01-16 18:13

200年台南東山迎佛祖明清晨莊嚴起駕 進行交通管制

2020-01-16 18:00

台南議長募集發放物資、提供服務 讓低收入戶好過年

2020-01-16 16:45

暖心里長臉書發起募集年菜 連6年創新高

2020-01-16 16:01

寒冬送暖！陽光基金會助口腔癌病友重燃希望

2020-01-16 15:39

嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

2020-01-16 15:35

要求加強指揮調度 南市議長：別消費百姓對消防員信任

2020-01-16 14:37

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24

一芳水果茶老闆南華大學演講 分享國際加盟與創業經驗

2020-01-16 13:21

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

台南鹽水月津港登節大量車流湧入 設交通管制及徒步區

2020-01-16 12:57

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

萬國戲院辦電影特映 縣長翁章梁現場體驗一日辯士

2020-01-16 12:33

接種流感疫苗送蘋果礦泉水 嘉義縣在全聯福利中心開打

2020-01-16 12:31

嘉義縣公車處 小年夜推出回嘉免費團圓公車

2020-01-16 12:03

把關年節食安 嘉縣衛生局市場稽查檢測1件豆乾不及格

2020-01-16 11:59

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景點

2020-01-16 10:29

賣魚郎不只會賣魚還寫一手好書法 迎鼠年義賣紅包袋

2020-01-16 10:13

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

傳桃園「熊貓」罷送集結陽明公園 記者採訪撲空

2020-01-16 12:31

店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

2020-01-16 17:12

影／高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020-01-16 11:23

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

「H外套」不夠看 「HH外套」因侯友宜爆紅

2020-01-16 18:29

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

2020-01-16 18:11

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42

家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

2020-01-16 11:54

台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

2020-01-17 07:30

馬場町刑場通過登錄為史蹟 北市第一、全台第二

2020-01-16 20:01

新竹動物園春節不打烊 河馬樂樂送金幣巧克力陪過新年

2020-01-16 13:42

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49

3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

2020-01-17 09:31

年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02

金門新打卡景點！花海與超大型搖搖馬吸引民眾搶拍

2020-01-16 19:23

高捷四大發卡組織開通 行動支付最多元

2020-01-16 16:20

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

北捷X關渡宮 財神到站發財金票卡 大排長龍

2020-01-16 15:39

三地門禁伐補償金少1700萬 居民刷存摺嘆難過年

2020-01-16 15:57

台東縣衛生局年節食品抽驗 2件不合格

2020-01-16 12:33

環狀線第1階段將通車 通勤時間票價都將減少

2020-01-16 17:10

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020-01-16 12:03

台南歸仁300多年古井 建商夷為平地

2020-01-16 23:10

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36

防堵實價登錄造假 北市祭查價三箭

2020-01-16 18:20

福壽山梅花季登場 各色梅花綻放還有半紅半白鴛鴦梅

2020-01-17 07:32

影／韓國瑜春安慰勤發紅包 強調安居才有樂業

2020-01-16 22:08

避塞車！台南鹽水月津港燈節 加班公車及接駁車看這裡

2020-01-16 12:33

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top