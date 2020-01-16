里長顧中風父「長者要的是陪伴」

台南市南區文南里長陳清泉照顧中風2年的92歲父親，更懂得老人家最需要的是陪伴。 圖／陳清泉提供 分享 facebook

台南市南區文南里長陳清泉曾目睹里民哭著被送安養院，難過的感觸深印腦海，也因為如此，父親中風後，堅持留在身旁照顧，要把老人家照顧到100歲，但老人家去年又罹患口腔癌，日前病故。2年多的照顧，讓他更深切體驗，老人家需要的是陪伴、聊天、交朋友與共餐，政府也應該在這方面多用點心，彌補不足。

台南市府社會局照管服務管理中心主任洪明婷表示，台南市目前有366處社區照顧關懷據點，除了設計課程，讓老人家動動腦、動動身體外，也有部分據點會辦理共餐；依規定業務費可支應食材費，因此會酌收費用，但有些社區因有財源或捐款，也會免費供餐。一般而言，除了低收入外，基於使用者付費原則，都希望共食者能付費，這樣也比較會珍惜，共餐對老人家很重要，大家一起吃飯，較有食欲，心情也比較好。

陳清泉說，92歲父親是在2年多前中風，行動不便，去年底父親發現罹患口腔癌，因吞食困難，食欲更不好，除了1天要吃7次藥，用餐也要5次以上，而且要用拜託方式，即使吃一口也好，雖然父親日前因併發症過世，但他也因此更了解老人家需要什麼，更懂得如何幫助年長者。

陳清泉從父親身上，深覺老人家一定要走出來，多交朋友，和鄰居多聊天，最好能一起共餐。他說，在鄉下社區民眾可以自己種菜，自給自足，甚至免費供餐；但城市無此環境，文南里僅能酌收費用，低收入戶免費，不足處靠籌募基金來彌補，這也是政府應該重視的問題。