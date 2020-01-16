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過年早又逢選舉 愛心年菜急凍

2020-01-16 22:56聯合報 記者李京昇李承穎魯永明鄭維真／連線報導

過年即將到來，華山基金會雲林區，今年經費募集相當冷清目前僅募到4成多，雲林縣斗六...
過年即將到來，華山基金會雲林區，今年經費募集相當冷清目前僅募到4成多，雲林縣斗六南聖宮昨天認捐10萬元，盼拋磚引玉號召社會大眾做公益。 記者李京昇／攝影
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年關將至，雲嘉南社福團體近來募款感到「冷颼颼」，愛心年菜也跟著氣溫下降進入「寒冬」，雲嘉華山基金會募集都比往年差，僅剩3、4成，社福團體共同舉辦的「寒士吃飽30」愛心尾牙也都募款不易；虎尾家扶中心整季更少近3百萬勸募金，眼看要過年，社福擔心弱勢難過年。

雲林、嘉義縣華山基金會都服務1300多位弱勢長輩，雲林經費募集冷清，往年同時期有5成多，今年僅4成多一點；嘉義也同樣還有缺3成年菜待認捐。

華山雲林縣站長楊舒婷說，雲林每年同樣準備年菜分送，以往此時早已認捐完畢，今年愛心年菜已開始發送，但還缺100份。斗六南聖宮昨寒冬送暖，認捐10萬元給基金會。

虎尾家扶中心主任廖志文提到，去年12月開辦歲末園遊會，並勸募整季扶幼基金，但足足比去年少270萬，今年民間捐助年菜也從1份三菜一湯，變成米糕、雞湯等單道菜色的禮盒。

人安基金會雲林、嘉義與台南站本月19日，都將與創世、華山基金會辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，三縣市預計辦理60到130桌，但都遇到困難有經費上的缺口。

人安嘉義平安站長黃宸宏坦言，距離愛心尾牙剩沒幾天，還差25萬元缺口，往年到最後都已募得，今年有些企業很明確說，款項拿去當選舉經費。

愛心年菜嘉義弱勢生

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