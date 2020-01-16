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春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣麥寮鄉公所和台塑推出新春遊麥寮，凡在初1到初3到麥寮走春，除可獲消費券等驚喜，也可品嘗麥寮豐盛的農特產。公所也請來交趾陶國寶級大師呂勝南親自操刀，以麥寮在地農工素材為背景，完成高達10餘公尺高的室內浮雕藝術牆，壯觀氣派，今天揭幕啟用，增添新春喜氣。

麥寮鄉公所多年來和台塑合作，輔導農漁民有成，不僅讓麥寮農特產進軍國內各大賣場超市，美生菜更打開國際市場，成為「生菜王國」，成就卓著。為讓大家看到不一樣的麥寮，今年舉辦「鼠年鼠來寶、鼠不盡的幸福」新春系列活動。

麥寮鄉長蔡長昆說，大年初1起在興華村玉安宮、美生菜物語館及故事館；海豐、新吉社區及OhMyLove噢麥樂貨櫃市集，推出美食、音樂饗宴及免費採摘、美生菜料理品嘗、摸文蛤等，共度歡樂又喜氣的春節。

公所主秘陳東松說，除了好吃好玩，每天更推出消費券給前300名參加麥寮走春的民眾，且只要到指定景點打卡按讚、分享麥寮即可獲獎，尤其到國內唯一的噢麥樂OhMyLove貨櫃市集辦年貨，許多在地超優的農特產1次購足，麥寮拱範宮推出鼠年紀念金幣且可參加摸彩，台塑也推出燈籠點亮老街慶元宵，公所提供免費接駁車，讓大家安心走春暢遊麥寮。

麥寮鄉公所為行銷麥寮，更請來薪傳國寶大師呂勝南在公所內的高聳牆面，以麥寮早年種麥為主題，搭配六輕、拱範宮景象，以浮雕交趾陶打造一幅巨大的藝術創作，讓人耳目一新，麥寮藝術牆今天揭幕，祥獅獻喜、財神跳加官，公所洋溢新春喜氣。

麥寮鄉長蔡長昆歡迎大家利用春節到麥寮共度歡樂年節，也感受一下不一樣的麥寮。

雲林縣麥寮鄉公所主任秘書陳東松說明麥寮新春活動，各景點的特色，歡迎返鄉過春節的民...
雲林縣麥寮鄉公所主任秘書陳東松說明麥寮新春活動，各景點的特色，歡迎返鄉過春節的民眾，來感受不一樣的麥寮。記者蔡維斌／攝影
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國內最有名的麥寮美生菜開放供人採摘。記者蔡維斌／翻攝
國內最有名的麥寮美生菜開放供人採摘。記者蔡維斌／翻攝
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財神祥獅迎新春，雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，...
財神祥獅迎新春，雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，鄉長蔡長昆（前排右四）歡迎全國民眾到麥寮走春。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣麥寮鄉公所請來國寶級交趾陶大師呂勝南在公所內部打造藝術浮雕牆，昨天揭幕，美...
雲林縣麥寮鄉公所請來國寶級交趾陶大師呂勝南在公所內部打造藝術浮雕牆，昨天揭幕，美觀氣派，讓人耳目一新。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，鄉長蔡長昆（前排...
雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，鄉長蔡長昆（前排右五）歡迎全國民眾到麥寮走春。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，鄉長蔡長昆（左）...
雲林縣麥寮鄉公所和台塑合作推出鼠年「鼠不盡的幸福」春節系列活動，鄉長蔡長昆（左）歡迎全國民眾到麥寮走春，打卡好禮。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣麥寮鄉公所請來國寶級交趾陶大師呂勝南在公所內部打造藝術浮雕牆，昨天揭幕，讓...
雲林縣麥寮鄉公所請來國寶級交趾陶大師呂勝南在公所內部打造藝術浮雕牆，昨天揭幕，讓人耳目一新。記者蔡維斌／攝影
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國內唯一的貨櫃市集有特色，是年輕人最愛。記者蔡維斌／翻攝
國內唯一的貨櫃市集有特色，是年輕人最愛。記者蔡維斌／翻攝
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麥寮海豐社區免費摸蛤仔兼洗褲，摸多少送多少，相當有趣。記者蔡維斌／翻攝
麥寮海豐社區免費摸蛤仔兼洗褲，摸多少送多少，相當有趣。記者蔡維斌／翻攝
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交趾陶國寶貨櫃市集

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