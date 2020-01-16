春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

雲林縣麥寮鄉公所和台塑推出新春遊麥寮，凡在初1到初3到麥寮走春，除可獲消費券等驚喜，也可品嘗麥寮豐盛的農特產。公所也請來交趾陶國寶級大師呂勝南親自操刀，以麥寮在地農工素材為背景，完成高達10餘公尺高的室內浮雕藝術牆，壯觀氣派，今天揭幕啟用，增添新春喜氣。

麥寮鄉公所多年來和台塑合作，輔導農漁民有成，不僅讓麥寮農特產進軍國內各大賣場超市，美生菜更打開國際市場，成為「生菜王國」，成就卓著。為讓大家看到不一樣的麥寮，今年舉辦「鼠年鼠來寶、鼠不盡的幸福」新春系列活動。

麥寮鄉長蔡長昆說，大年初1起在興華村玉安宮、美生菜物語館及故事館；海豐、新吉社區及OhMyLove噢麥樂貨櫃市集，推出美食、音樂饗宴及免費採摘、美生菜料理品嘗、摸文蛤等，共度歡樂又喜氣的春節。

公所主秘陳東松說，除了好吃好玩，每天更推出消費券給前300名參加麥寮走春的民眾，且只要到指定景點打卡按讚、分享麥寮即可獲獎，尤其到國內唯一的噢麥樂OhMyLove貨櫃市集辦年貨，許多在地超優的農特產1次購足，麥寮拱範宮推出鼠年紀念金幣且可參加摸彩，台塑也推出燈籠點亮老街慶元宵，公所提供免費接駁車，讓大家安心走春暢遊麥寮。

麥寮鄉公所為行銷麥寮，更請來薪傳國寶大師呂勝南在公所內的高聳牆面，以麥寮早年種麥為主題，搭配六輕、拱範宮景象，以浮雕交趾陶打造一幅巨大的藝術創作，讓人耳目一新，麥寮藝術牆今天揭幕，祥獅獻喜、財神跳加官，公所洋溢新春喜氣。