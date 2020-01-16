台南首創兒童藝術教育節 logo及吉祥物出爐

台南市教育局首度辦理兒童藝術教育節，創意logo及吉祥物徵選先登場，得獎名單今天揭曉，吉祥物由台南高商黃玟靜奪冠；Logo設計則由長榮中學楊郁萱掄元，作品將成為兒童藝術教育節的主視覺象徵，以學生創作出發，展開屬於孩子們揮灑的舞台。

甄選活動吸引168名學生投稿，學生創作風格多元，也讓評審驚艷不已。吉祥物部分共有76件作品角逐，最後由台南高商學生黃玟靜的「花兒」取勝，以花朵造型手持畫筆的可愛孩童開展無限創意。第2、3名分別由台南高商張愛翎、長榮中學蔡珮綺獲獎。

Logo設計共有92件作品參賽，長榮中學學生楊郁萱脫穎而出，作品融入台南古蹟設計，並於文字間巧妙搭配圖樣，兼具古都傳統文化及創新意象，象徵歡迎到台南走走及欣賞藝術。第2、3名分別是台南高商簡合鑫、李昱萱。