不讓家貧學生要打工無法過年 嘉義家扶推385萬元助學金

嘉義家扶中心為服務經濟弱勢學童，助學希望工程已邁入53個年頭，今年預計籌措385萬元助學金，並在2月8日舉辦助學金頒發典禮，將大眾的助學愛心趕在開學前發放給家扶學子，滿足弱勢學子學費有著落的新年新希望，能繼續下學期的求學路。

「媽，今年又不能回家陪妳過年了，我要去餐廳端菜打工，賺點生活費，再加上學貸應該就可以負擔下學期學費和生活費了」電話那頭傳來的是大二的小婷（化名）與母親的對話，掛上電話小婷轉身看著人聲鼎沸的餐廳，心裡不禁多了一番無奈，她多希望自己也有能力可以帶母親前往餐廳吃飯，但是現實卻馬上將小婷拉回忙碌工作中。

小婷來自單親家庭，家庭經濟仰賴母親從事剖蚵微薄收入，一路拉拔小婷與弟弟長大，小婷自小懂事乖巧，假日及課餘時間，總是把握機會打工賺取生活費，時常在學校與打工地點穿梭忙碌，雖然時間與體力相當耗費，但是小婷知道，今日所努力的一切，都將化作明日家中經濟改善的點滴。

家扶中心主任沈明彥表示，小婷是許多中心扶助大專生的縮影，為了減輕學子在求學路的壓力，中心每年辦理2次助學希望工程，安排中心扶助的大專生返中心進行義賣物品整理，今年度首場義賣在2月1日下午1點至6點，於嘉義秀泰生活館進行義賣活動，讓大專生能在過程中了解每一份善款得來不易，珍惜求學的機會，在學校中學習一技之長，出社會後發揮專長，穩定就業改善家境，脫貧自立，是中心所期待的願景。