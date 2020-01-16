影／大學學測即將登場 黃敏惠：相信嘉義孩子

2020年大學學測即將登場，嘉義市長黃敏惠臉書今天發文祝福考生，相信「嘉義的孩子一定可以」，黃敏惠提醒考生提早清楚考場位置，備妥應考用具，最重要的是這幾天要特別注意食品衛生安全，早晚添件衣，用最健康的身體爭取超水準的成績。

嘉義市的考場是在嘉義高中和嘉義女中。黃敏惠特別請考試期間如果有行考場，務必放低音量、不要鳴喇叭，給考生最好的應考環境。109學年度學科能力測驗將於明後天登場，為了迎接學測，日前嘉義女中考生還前往嘉義市城隍廟參拜文曲星君，希望本屆考生都能有好成績。 嘉義女中考生還前往嘉義市城隍廟參拜文曲星君。圖／嘉義城隍廟提供 分享 facebook