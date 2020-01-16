台南議長募集發放物資、提供服務 讓低收入戶好過年

台南市議長郭信良（左四）協集企業力量，發放物資給低收入戶。圖／台南市議會提供 分享 facebook 為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃、南市議員陳怡珍在年節前協集企業的力量，發放物資給低收入戶，將在本月19日分2處發放物資，同時還有義剪、免費健康檢查等服務。

郭信良表示，今年協助低收入戶的活動，集結許多社團及企業力量，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、會計師公會、喬登全日式髮型連鎖、Dr. Hair、肯尼士有限公司、天保生物科技、虎頭蜂集團、龍鋒企業、財團法人培珍社會福利慈善事業基金會等善心團體，募集近250萬元，將購買米、罐頭、生活用品等物資，預計可以濟助近2370戶安南區、北區及中西區的低收入戶。

郭信良說，19日的活動時間為早上9時到11時半，安南區的發放地點為安明路四段303-5號，中西區及北區的發放地點為海安路三段963號。現場還有揮毫免費贈送春聯、免費義剪，安南衛生所及朱嘉生診所提供免費健康檢查，砂崙社區發展協會提供免費點心，歡迎民眾參與。

登陸慈善愛心會理事長蔡和豐表示，登陸慈善愛心會從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，待有餘金額就在農曆年節前賑米助貧，18年來已濟助發放近5000多萬元善款，賑米近30萬斤，發放物資近2300多萬。