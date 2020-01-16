親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新加坡人的新加坡政治：星國如何防堵境外勢力？

收到營業許可函！新北環狀線確定19日起開放免費試乘

台南議長募集發放物資、提供服務 讓低收入戶好過年

2020-01-16 16:45聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市議長郭信良（左四）協集企業力量，發放物資給低收入戶。圖／台南市議會提供
台南市議長郭信良（左四）協集企業力量，發放物資給低收入戶。圖／台南市議會提供
分享
為了讓低收入戶過個好年，台南市議長郭信良與立委陳亭妃、南市議員陳怡珍在年節前協集企業的力量，發放物資給低收入戶，將在本月19日分2處發放物資，同時還有義剪、免費健康檢查等服務。

郭信良表示，今年協助低收入戶的活動，集結許多社團及企業力量，包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、好帝一食品、上崙慈善基金會、統亞電子、會計師公會、喬登全日式髮型連鎖、Dr. Hair、肯尼士有限公司、天保生物科技、虎頭蜂集團、龍鋒企業、財團法人培珍社會福利慈善事業基金會等善心團體，募集近250萬元，將購買米、罐頭、生活用品等物資，預計可以濟助近2370戶安南區、北區及中西區的低收入戶。

郭信良說，19日的活動時間為早上9時到11時半，安南區的發放地點為安明路四段303-5號，中西區及北區的發放地點為海安路三段963號。現場還有揮毫免費贈送春聯、免費義剪，安南衛生所及朱嘉生診所提供免費健康檢查，砂崙社區發展協會提供免費點心，歡迎民眾參與。

登陸慈善愛心會理事長蔡和豐表示，登陸慈善愛心會從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，待有餘金額就在農曆年節前賑米助貧，18年來已濟助發放近5000多萬元善款，賑米近30萬斤，發放物資近2300多萬。

低收入戶郭信良愛心陳亭妃

延伸閱讀

要求加強指揮調度 南市議長：別消費百姓對消防...

年關近 台南市議會市警局頒發春安慰問金

體恤南警辛勞績效領先 台南市議會頒40萬元慰...

台南大火遭質疑救災不力 受災工廠喊：我的英雄...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

不讓家貧學生要打工無法過年 嘉義家扶推385萬元助學金

2020-01-16 18:13

200年台南東山迎佛祖明清晨莊嚴起駕 進行交通管制

2020-01-16 18:00

暖心里長臉書發起募集年菜 連6年創新高

2020-01-16 16:01

寒冬送暖！陽光基金會助口腔癌病友重燃希望

2020-01-16 15:39

嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

2020-01-16 15:35

要求加強指揮調度 南市議長：別消費百姓對消防員信任

2020-01-16 14:37

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24

一芳水果茶老闆南華大學演講 分享國際加盟與創業經驗

2020-01-16 13:21

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

台南鹽水月津港登節大量車流湧入 設交通管制及徒步區

2020-01-16 12:57

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

萬國戲院辦電影特映 縣長翁章梁現場體驗一日辯士

2020-01-16 12:33

接種流感疫苗送蘋果礦泉水 嘉義縣在全聯福利中心開打

2020-01-16 12:31

嘉義縣公車處 小年夜推出回嘉免費團圓公車

2020-01-16 12:03

把關年節食安 嘉縣衛生局市場稽查檢測1件豆乾不及格

2020-01-16 11:59

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景點

2020-01-16 10:29

賣魚郎不只會賣魚還寫一手好書法 迎鼠年義賣紅包袋

2020-01-16 10:13

新化年貨大街周六登場 170攤任你逛

2020-01-15 23:57

迎春節 黃敏惠初一發1688紅包

2020-01-15 23:57

謝淑亞辭雲縣副縣長 張麗善慰留

2020-01-15 23:55

國民黨南市黨部法拍 月底交屋

2020-01-15 23:17

影／量身訂做大型消防彈珠台 台南消防宣導「史上最好玩」

2020-01-15 17:39

影／轉紅5成！台南六甲落羽松季18日登場 味全龍5球星同樂

2020-01-15 16:24

嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠年紅包

2020-01-15 15:59

梅嶺3萬株紫牡丹花海 近3年最美

2020-01-15 14:24

台南新化年貨大街170攤創新高 日本選美小姐任親善大使

2020-01-15 14:17

台南本土教育「魔法語花一頁書」 讓語花朵朵開

2020-01-15 14:15

月津港燈節 夢幻光影「海市蜃樓」

2020-01-15 14:14

體驗年節趣味 學校自製洞洞樂小朋友嗨翻

2020-01-15 13:20

迎接新年 嘉縣大林辦全鎮大掃除

2020-01-15 13:16

肺炎疫苗打光光 民眾擔心武漢新病毒卻打不到

2020-01-15 12:53

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

淡北道路通過環評 支持淡北道路聯盟：淡水人期盼已久

2020-01-15 19:29

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

高鐵最特別旅客 傷龜石門沙灘擱淺遠送屏東海生館救治

2020-01-16 09:02

高市議會開議延後 議員質疑助韓國瑜度罷免危機

2020-01-15 19:33

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

壯圍「愛瘋宜蘭」深度遊 單車走私房景點 採蔬果加DIY

2020-01-16 07:25

傳桃園「熊貓」罷送集結陽明公園 記者採訪撲空

2020-01-16 12:31

影／高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020-01-16 11:23

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

吉安、壽豐休耕田打造花海 美崙山米老鼠矗立田中

2020-01-16 07:10

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

美！花蓮花海 美崙山米老鼠躍立

2020-01-16 00:03

蔡總統成功連任 高雄英粉請吃250份雞排

2020-01-15 22:06

宜科招商放寬類別 環評過關 可望帶來4500個工作機會

2020-01-15 23:49

家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

2020-01-16 11:54

台中市短暫停電 12分鐘即恢復

2020-01-15 22:10

開始搬遷 西拉雅風管處下周一落腳官田

2020-01-15 23:06

高市議會4月中才開定期會 綠疑為冷處理罷韓、藍否認

2020-01-15 23:54

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

增闢道路仍會塞車 淡北道路引反彈

2020-01-15 19:47

20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49

侯友宜：淡北道路今年底動工 2023年完工通車

2020-01-15 18:34

桃捷綠線施工 機車無路可走招怨

2020-01-15 23:22

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

新竹動物園春節不打烊 河馬樂樂送金幣巧克力陪過新年

2020-01-16 13:42

海峽號台中-平潭 兩岸乘客回升

2020-01-16 00:18

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

相夫教子1/4世紀 梁艷媚50歲學拼貼藝術獲基隆美展首獎

2020-01-16 07:35

進蘇花改前700公尺市區蘇港路 春節將試辦大客車優先道

2020-01-15 21:01

中市大里戶政認養家扶3童15年 還辦跳蚤市集募得壓歲錢

2020-01-15 18:34

太陽能路燈問題多「中看不中用」

2020-01-15 22:56

高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020-01-16 12:03

淡海輕軌行動支付 免費搭1個月

2020-01-15 23:46

這裡最有傳統年味 屏東勝利「星」村懷舊點燈

2020-01-15 19:25

春節來臨 高雄警方明晚起執行春安工作

2020-01-15 18:30

5年增20萬 桃園人口破225萬人

2020-01-15 23:21

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top