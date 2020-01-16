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暖心里長臉書發起募集年菜 連6年創新高

2020-01-16 16:01聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(前右四)上午載年菜到朴子警分局，由局長蔡進明(前右五...
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭(前右四)上午載年菜到朴子警分局，由局長蔡進明(前右五)代表接受，派員警協助發送。圖／取自楊石旭臉書
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暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，募集391份，年菜數量再創新高，顯示社會處處有溫情，上午楊石旭將年菜委託朴子警分局發送280份給弱勢家庭，另外，也發送轄區聖心、安仁、敏道、詠心、慈濟等慈善團體。

送年菜對象是朴子警分局轄區朴子、東石及六腳等3鄉市，弱勢低收入、邊緣戶及孤苦無依家庭及老人，每份900元，共3樣年菜，包括筍乾蹄膀、魚翅羹及油飯，上個月貼臉書勸募獲熱烈回響，捐贈者許多是現職及退休愛心員警，年金被砍愛心不減，楊石旭表達謝意，上午載年菜到朴子警分局由局長蔡進明代表接受，派員警協助發送。

楊石旭對愛心人士熱烈響應很感恩，他說，愛心年菜認捐活動今年邁入第6年，每份依舊900元，他和往年一樣認捐10份，拋磚引玉，勸募年菜由來，原本是要送給文化里內弱勢家庭及獨居老人為他們加菜，沒想到獲得各界熱烈回響，一年比一年增加。

第一年募集30多份，第二年70多份，第三年140幾份，第四年將近250份，去年爆增到357份，今年再創新高來到391份 ，讓朴子市及周邊六腳、東石等三個鄉鎮市的弱勢家庭，都能享用到過年的美食，真的非常感謝大家的愛心。

楊石旭說，愛心年菜委託朴子警分局15個派出所協助發送，讓管區員警參與並深入基層弱勢家庭，年菜用冷凍調理包裝，可以冷藏加熱使用；受贈的天主教敏道家園 、聖心教育院及安仁家園等機構，感謝楊里長及善心人士用愛守護身心障礙兒及孤苦無依兒童少年。

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，募集391份...
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，募集391份，愛心年菜數量再創新高。圖／取自楊石旭臉書
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嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，募集391份...
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭臉書發起愛心年菜認捐活動，今年邁入第6年，募集391份，愛心年菜數量再創新高。圖／取自楊石旭臉書
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