寒冬送暖！陽光基金會助口腔癌病友重燃希望

年關將近，許多顏損弱勢家庭藍領經濟支柱因罹患疾病與遭逢燒傷意外，迫使原就不寬裕的家庭陷入困境，但他們不向命運低頭，要與病魔拼搏重新站起。

從事水泥工的單親爸詹大哥，三年內罹患口腔癌又復發，兩次手術不僅顏面劇變，更造成他說話不清及無法吞嚥等障礙，仰賴鼻胃管灌食維持營養，詹大哥掛心家計與一雙未成年子女，即使身體虛弱仍盼早日康復賺錢養家。

陽光基金會為扶助和詹大哥相同處境的460個家庭度過難關，現正發起「顏損弱勢家庭服務計畫」，籌募2000萬服務經費，提供復健、居家護理、營養品補助及家庭同儕支持等服務，為病友及傷友進行身心重建，邀請民眾一同幫助顏損弱勢家庭度過人生關卡，盼在人助自助下幫助搖搖欲墜的顏損弱勢家庭重新站起。

罹患口腔癌三期的詹大哥，翻開過去的證件，駕照上那張原本圓潤充滿精神的臉，如今換上削瘦的臉龐，術後體重更驟降只剩37公斤，詹大哥向陽光社工感嘆以前能吃能做，天天扛50公斤的水泥袋，現在身體虛弱擔憂著不知何時能回去工作，加上抗癌過程艱辛情緒低落，詹大哥心灰意冷之餘甚至對陽光社工表示，「有時候想想不如死一死較快活，沒煩沒惱。」

另外，因治療術後無法咀嚼僅能仰賴鼻胃管管灌，幸好有陽光社工送來營養品、協助申請補助，讓他不用擔心子女學費問題；陽光桃竹中心治療師協助指導詹大哥口腔復健，幫助他克服喝水嗆到、說話不清的問題，並鼓勵大哥參加陽光為口腔癌病友辦理的支持性團體等，在陽光社工鍥而不捨的努力和家人的用心陪伴下，加上其他口友大哥彼此互相支持、打氣，詹大哥在復健後已漸漸恢復體力並逐漸改善語言與吞嚥能力，對未來也重新燃起希望。