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嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

2020-01-16 15:35聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣太保市花海節已邁向第5年，1月19日至29日將在高鐵大道旁有機米專區盛大展開，25公頃稻田上播種油菜花、百日草、波斯菊、向日葵，農曆春節假期正值花海盛開期，太保市公所在今日上午舉辦花海節記者會，宣布在開閉幕日，推出限定花海公仔彩繪DIY，邀請民眾前來太保走春賞花。

太保市長黃榮利笑說，為迎接鼠年到來，今年花海主題為「鼠稻幸福」，新社花海是「美容美」，太保的花海則是「自然美」，因新社為眾多盆栽打造而成的花海，太保則是利用稻田休耕期間，將植物播種在農地自然生長，今年分為3大主題花區，分別為「彩虹花道」、「太陽花海」、「綜合花海」。

黃榮利表示，園區內設有諸多社區設計的裝置藝術，如新埤社區打造「養鴨人家農村樂」造景，稻草堆中實際飼養10多隻毛茸茸，惹人憐愛的小鴨，還原早期農村生活樣貌，相當吸睛；今年也特別規畫稻草童玩區，以此作為遊戲區，供孩童滾巨型稻草推玩耍。

太保市農會總幹事黃麗貞介紹起農會積極開發溫室果物的加工技術，經1年的努力，成功將溫室洋香瓜與有機米成功製出「洋香瓜冰淇淋」，口感綿密細緻的冰淇淋1支50元，將在花海節公開亮相，另新推出的產品為「米冰棒」、「洋香瓜酵素」等，供民眾作為年節伴手禮的最佳首選。

黃麗貞說，為讓民眾品嚐太保花海農地上，原來種植的「台農81號」新品種稻米，將在19日開幕日當天，聘請傳統爆米香師傅至現場製作爆米香，免費提供民眾品嚐，邀請大家一起「迺花海，呷米香」。

太保市公所表示，在19日開幕及29日閉幕時，將加碼打卡送好禮，同時在此2日推出親子DIY區花海公仔彩繪，分別以太保出名的溫室水果洋香瓜及番茄，製成Q 版公仔「瓜哥」及「番茄妹」，小巧造型相當可愛，盼以此親子活動，拉近親子關係。

太保花海園區內設有稻草裝置藝術，新埤社區打造「養鴨人家農村樂」，稻草堆中實際飼養...
太保花海園區內設有稻草裝置藝術，新埤社區打造「養鴨人家農村樂」，稻草堆中實際飼養10多隻毛茸茸，惹人憐愛的小鴨，還原早期農村生活樣貌，相當吸睛。記者黃晴雯／攝影
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太保花海節在19日開幕及29日閉幕時，限定推出親子DIY區花海公仔彩繪，分別以太...
太保花海節在19日開幕及29日閉幕時，限定推出親子DIY區花海公仔彩繪，分別以太保出名的溫室水果洋香瓜及番茄，製成Q 版公仔「瓜哥」及「番茄妹」，小巧造型相當可愛。記者黃晴雯／攝影
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太保市農會成功將溫室洋香瓜與有機米成功製出「洋香瓜冰淇淋」，另有「紫米芋頭冰淇淋...
太保市農會成功將溫室洋香瓜與有機米成功製出「洋香瓜冰淇淋」，另有「紫米芋頭冰淇淋」，口感綿密細緻的冰淇淋1支50元，將在花海節公開亮相。記者黃晴雯／攝影
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位在高鐵大道旁有機米專區的太保花海，波斯菊現已盛開。記者黃晴雯／攝影
位在高鐵大道旁有機米專區的太保花海，波斯菊現已盛開。記者黃晴雯／攝影
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太保市農會總幹事黃麗貞，介紹農會新產品「洋香瓜酵素」，供民眾作為年節伴手禮的最佳...
太保市農會總幹事黃麗貞，介紹農會新產品「洋香瓜酵素」，供民眾作為年節伴手禮的最佳首選。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣太保市花海節已邁向第5年，太保市公所今日上午舉辦花海節記者會，太保市長黃榮...
嘉義縣太保市花海節已邁向第5年，太保市公所今日上午舉辦花海節記者會，太保市長黃榮利（左五）、立委蔡易餘（左四）等人到場，共同宣布花海節活動起跑。記者黃晴雯／攝影
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花海節親子冰淇淋

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