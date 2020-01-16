嘉義太保花海節週六登場 限量公仔瓜哥、番茄妹超吸睛

嘉義縣太保市花海節已邁向第5年，1月19日至29日將在高鐵大道旁有機米專區盛大展開，25公頃稻田上播種油菜花、百日草、波斯菊、向日葵，農曆春節假期正值花海盛開期，太保市公所在今日上午舉辦花海節記者會，宣布在開閉幕日，推出限定花海公仔彩繪DIY，邀請民眾前來太保走春賞花。

太保市長黃榮利笑說，為迎接鼠年到來，今年花海主題為「鼠稻幸福」，新社花海是「美容美」，太保的花海則是「自然美」，因新社為眾多盆栽打造而成的花海，太保則是利用稻田休耕期間，將植物播種在農地自然生長，今年分為3大主題花區，分別為「彩虹花道」、「太陽花海」、「綜合花海」。

黃榮利表示，園區內設有諸多社區設計的裝置藝術，如新埤社區打造「養鴨人家農村樂」造景，稻草堆中實際飼養10多隻毛茸茸，惹人憐愛的小鴨，還原早期農村生活樣貌，相當吸睛；今年也特別規畫稻草童玩區，以此作為遊戲區，供孩童滾巨型稻草推玩耍。

太保市農會總幹事黃麗貞介紹起農會積極開發溫室果物的加工技術，經1年的努力，成功將溫室洋香瓜與有機米成功製出「洋香瓜冰淇淋」，口感綿密細緻的冰淇淋1支50元，將在花海節公開亮相，另新推出的產品為「米冰棒」、「洋香瓜酵素」等，供民眾作為年節伴手禮的最佳首選。

黃麗貞說，為讓民眾品嚐太保花海農地上，原來種植的「台農81號」新品種稻米，將在19日開幕日當天，聘請傳統爆米香師傅至現場製作爆米香，免費提供民眾品嚐，邀請大家一起「迺花海，呷米香」。