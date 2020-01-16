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教育部行動學習優良學校獎 台南連續8年最多

2020-01-16 14:14聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市南化國小、崇明國中、崇學國小獲獎，獲獎校數居全國之冠，也是連續8年全國第1。崇學國小老師張琬翔獲得傑出教師，崇明國中校長陳威介更榮獲行動領導卓越獎。

教育局長鄭新輝說，南市推行動學習，應用資訊科技翻轉教學、激發孩子學習動機與潛力，去年有27校參與教育部中小學行動學習推動計畫，其中有7所偏遠學校，讓偏鄉孩子也能透過新形態的學習策略來提升學習深度與樂趣。

偏遠學校南化國小已連續3年獲得「優良學校獎」，將行動學習融入在學科領域及專題式學習上，提升學習樂趣與成效。以四年級「芒果有藝思」課程為例，孩子察覺小農的芒果滯銷問題後，思考如何改善家鄉產業的困境，進而透過訪問、記錄、線上查找資料等方式蒐集相關資訊，經討論後擬訂可行策略。接著展開推廣，並透過網路平台、芒果節擺攤及公益行動競賽等方式進行成果分享，最後在行動後的反思與各界回饋中進行評量修正，持續良善的公益循環並進行跨界合作。

崇學國小則施親師生協力統整「英語、數學、科學、國語、社會、科技」等跨領域各項專案計畫，以「數位閱讀」為理念，實踐「跨域深學習、行動見解力」的行動學習願景。以校定課程的「深讀閱覽展意趣」為例，低年級學生先用「世界環境高峰會」嚴謹形式讓孩子重視環境議題，朗讀《都是放屁惹的禍》繪本故事與孩子互動，使環保概念在孩子心中播種。中年級導入4F拼圖反思法，思辨《我們買了冷氣機》繪本情境中氣候變遷、生物與環境依存的關係，結合綠屋頂元素設計「綠色寶標」Logo，實踐摘述重點與激發創意之環境美學行動。高年級學生拍攝並剪輯綠屋頂報導影片，以「崇學小主播」角色扮演來播報新聞。

崇明國中提出「霾步崇明空品行動」課程，結合行動學習及雲遊學、學習筆記平台來設計跨領域課程，探索空汙議題，引導學生深層認識空氣品質教育，感受空汙的嚴重性，以期能重視空汙帶來的傷害與影響，進而探討出解決方案。

鄭新輝說，這是以真實生活情境激發孩子創新思考與問題解決的學習歷程，正符合新課綱強調的核心素養。「學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活結合，透過實踐力行而使學習者達到全人

發展。」

台南市崇學國小獲得教育部中小學行動學習推動計畫優良學校獎。圖／崇學國小提供
台南市崇學國小獲得教育部中小學行動學習推動計畫優良學校獎。圖／崇學國小提供
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