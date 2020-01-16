紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

台南市佳里區蕭壟文化園區過年邀請紙風車劇團，從大年初二至初四，每天下午三點各一場精采演出外，更搭配街頭藝人、迎春市集、新春電影、可愛大型充氣玩偶及藝術展覽等，台南市長黃偉哲今天邀請親子，過年一起到蕭壟文化園區大團圓，因為有吃有拿又能看，快樂度過金鼠年。

台南市文化局表示，今年大年初二至初四，紙風車劇團將於蕭壟文化園區連續3天，每天下午3點演出兒童戲劇「武松打虎」、「雞城故事」與「三國奇遇」。且為回饋來園區觀賞表演的民眾，紙風車劇團加碼推出抽獎摸彩活動，由黃子成先生及川晟生技千之酵素等單位，熱情贊助捷安特電動自行車，每日演出後現場抽出5名幸運民眾，讓大家在過年期間沾沾喜氣起個好彩頭，詳細摸彩抽獎辦法將公布於蕭壠文化園區官網及蕭壠臉書粉絲團。

除紙風車劇團的演出外，初二至初五還有街頭藝人表演、迎春市集、新春電影及藝文展覽等精彩活動。街頭藝人表演包含魔術、雜耍特技、造型氣球等，表演時間為上午10點至12點及下午1點至3點。迎春市集位於親水公園旁，販售多樣化美食與文創商品。新春電影館從初二至初五連四天，每天上午10點及下午2點各播放一場電影。

另外園區也規畫適合小朋友玩樂的空間，從大門到後方停車場，沿途裝設大型充氣玩偶，包含海豹、雷克斯龍、小丑魚、圓頂龍等超可愛玩偶，適合一家大小拍照打卡。且大年初二到初五，還有街頭藝人表演、迎春市集、新春電影及藝文展覽等精彩活動。其中街頭藝人表演包含魔術、雜耍特技、造型氣球等，至於迎春市集位於親水公園旁，販售多樣化美食與文創商品。