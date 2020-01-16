華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

過年即將到來，華山基金會雲林區，今年經費募集狀況相當冷清，目前僅募到4成多；雲林縣斗六南聖宮今天認捐10萬元，盼拋磚引玉號召社會大眾做公益。

華山基金會指出，基金會在雲林區照顧弱勢失能、失智、失依長輩，服務超過1300位弱勢孤老，往年農曆過年前已募好所有年菜，但今年過年提前，並在前天開始發贈愛心年菜，仍缺百份盼各界認捐。

南聖宮主任委員吳秋忠說，南聖宮奉祀五百年關老爺，為延續關老爺急公好義救助弱勢的精神，每年都會挹注急難救助、喪葬慰問金以及獎學金等等。

他表示，今年也與華山基金會合作，希望來幫助孤苦無依的老人家，讓這些孤老們都能有人關懷，廟方下午也將和基金會一起贈年菜。

另，廟方今年農曆過年初一至初三也特地舉辦一系列的活動，初一會有發發財金，初一至初三闖關活動，過關者送馬克杯等精美禮品，點燈祈福即送點燈精美小吊飾一份。

今天捐贈活動，南聖宮主吳秋忠、總幹事陳一郎、雲縣府社會處長林文志、縣議員賴淑娞、江文登與斗六市機要秘書胡瑋芳等人到場，共同邀請各界做公益。