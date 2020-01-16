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一芳水果茶老闆南華大學演講 分享國際加盟與創業經驗

2020-01-16 13:21聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣南華大學日前邀請曾因一芳水果茶員工表明態度，而受到兩岸民眾及網友撻伐的墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，柯梓凱分享創業經驗及企業經營的理念，以及如何走過當時的網路攻擊，藉此勉勵學子遇到瓶頸或挫折，應如何勇於勇往直前、面對並接受挑戰以度過難關。

柯梓凱表示，自己在全世界都有品牌，一向合法繳稅、符合法規，沒想到會因為某間香港加盟店的聲明，一夕之間從創業家變賣國賊，在台灣被群起抵制，在大陸也砲聲隆隆，兩岸反對聲浪此起彼落，但他沒有悲傷的權利。

為對海內外加盟主負責，柯梓凱緊急由媒體、藝人、政治圈朋友、法務等集結組織顧問團，並以最快的速度安撫加盟主及廠商，同時擬定支持方案，例如舉辦抽電動車的活動、原物料補貼及閉店協助等，這些措施不只針對台灣，同時也包含香港。

柯面對兩岸媒體的惡意中傷表示，當忍無可忍時，那就無需再忍，一味的忍讓未必能事態迴轉，反而會讓人步步進逼，但如果一直默不吭聲，只會讓自己失去理智，因此決定勇敢為自己發聲。而針對網路的謾罵，柯梓凱回應，只要不影響生意，那就隨他去，不去理會即可。

柯梓凱鼓勵在場同學不論面對什麼挫折，都要持續向前看，永保熱情並樂觀面對任何挑戰，同時不要害怕受傷害，因為那是成長過程中最重要的養分，「不怕路遙，就怕志短」，期盼有朝一日，大家都能在職場中發光發熱，成功邁向屬於自己的康莊大道。

柯梓凱以「我在世界各地創立連鎖與經營企業的經驗」為題，分享其青年創業及面對時代變遷的艱辛，南華大學副校長林辰璋也藉由柯梓凱的故事勉勵同學趁早立定志向、勇於築夢，累積跨領域的實力，朝多元方向發展。

嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，分享其青年創業及...
嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，分享其青年創業及面對時代變遷的艱辛。圖／南華大學提供
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嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，多位同學到場聆聽...
嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，多位同學到場聆聽。圖／南華大學提供
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嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，分享其青年創業及...
嘉義縣南華大學日前邀請墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱到校演講，分享其青年創業及面對時代變遷的艱辛。圖／南華大學提供
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