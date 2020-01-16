蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

知名網紅蔡阿嘎再度以身為嘉義子弟角色，帶著妻子「二伯」體驗及品嘗在嘉義市巷弄小道間的私密景點與美食，要破解「嘉義好無聊」的迷思，兩人晚間到嘉義市必逛的文化路夜市更引起一陣騷動，民眾紛紛主動要求合照，影片昨天晚間6時在粉絲頁上架，已達24萬人次觀看。

「嘉義市不缺少美，缺少發現」嘉義市長黃敏惠說，上周在臉書只是稍稍露出一下蔡阿嘎夫妻的背影照，就引來粉絲們的熱烈回應與關注，顯見嘉義人是非常有熱情的。

蔡阿嘎表示，嘉義市是一個值得慢活體驗、充滿人情味的城市，希望能介紹更多民眾認識嘉義市的美好。

蔡阿嘎全身散發出的喜感，以及影片內容與節奏非常抓得住粉絲們的心，對了粉絲們的胃，經營的臉書粉絲頁已超過180萬人訂閱，YouTube頻道更是超越200萬人，被網友戲稱是網紅界的長青樹。

蔡阿嘎近幾年陸續推出「蔡阿嘎揪你逗陣玩台灣」、「蔡阿嘎瘋環島」、「蔡阿嘎Fun閃玩台灣」等旅遊書，推薦各地特色景點美食，名列旅遊書排行榜前10名，對網路族群或粉絲極有影響力且獨具魅力。

嘉義市自去年9月開始的秋冬遊專案已向交通部觀光局申請第六波補助，累計經費達1億2千萬元的補助，成績斐然，預估109年1月底可望申請第7波補助。