台南鹽水月津港登節大量車流湧入 設交通管制及徒步區

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「2020月津港燈節」18日登場，台南市新營警分局為避免燈區周邊道路人車爭道造成危險，及大量車流湧入鹽水區造成交通阻塞，針對鹽水區外圍道路及燈區周邊道路規畫交通疏導管制範圍如下：

一、 行人徒步區

(一) 管制路段及管制時段1月18日至2月16日每日16時起至24時止。

1、 鹽水區行昌路（橋南街至中山路)。

2、 鹽水區橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)。

3、 鹽水區康樂路(橋南街至中山路)。

以上路段、時段禁止路邊臨時停車。

例外車輛：執行公務車輛、管制區內居民車輛持通行證出入。

二、燈區周邊道路（視交通狀況，管制車輛改道進入鹽水區）

(一)信義路段

視交通狀況，管制車輛自忠孝、信義路口進入該路段，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(二)月津路段、南門路段

視交通狀況，管制車輛經(1)忠孝、南門路口、(2)忠孝、南太路口、(3)忠孝、月津路口北上進入鹽水區，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(三) 中正、朝琴路段

視交通狀況，管制車輛進入中正路以東、朝琴路以南區域。

交通疏導管制點：

一、忠孝路段：忠孝、信義路口；忠孝、南門路口及忠孝、南太路口；忠孝、月津路口。

二、月津路段、南門路段、中正路段：南門、行昌路口；月津、南門路口；中正、西門路口；中正路與康樂路21號旁巷口；中正、中山路口；中正、朝琴、三福路口。

三、 信義路段：信義、行昌路口；信義、南76路口。