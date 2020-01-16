避塞車！台南鹽水月津港燈節 加班公車及接駁車看這裡

台南鹽水月津港燈節將在18日（周六）登場！台南市政府交通局為了提供遊客便利交通接駁，特別協調客運業者開行「新營火車站-橋南老街」及「新營太子宮-橋南老街」服務，另增加「新營轉運站-鹽水信義橋」免費接駁車，燈會期間每日計有8條路線共184班次往返新營火車站及燈會現場，並在假日增開「新營太子宮-橋南老街」區間車及「新營轉運站-鹽水信義橋」免費接駁車讓遊客悠閒賞燈過好年。

交通局長王銘德表示，鹽水區大眾運輸相當便利，現有大台南公車棕幹線、棕1、棕2、棕3及公路客運7407、7408、7410等路線行抵，自1月18日起至2月16日燈節期間，棕幹線每日晚間18：35起加開「新營火車站-橋南老街」區間車20班次（尖峰約10-15分1班，末班22：35鹽水發車返新營），並在燈會會場橋南老街入口處（南門路）設置「橋南老街」臨時站位，讓搭乘公車的遊客下車後即抵達會場，屆時燈會期間每日計有8條路線共184班次往返新營火車站及燈會現場，相當便利。

另為加強鹽水周邊區域接駁，燈會期間假日（除夕外）也協調業者增加2線，接以棕3-1支線開行「新營太子宮-橋南老街」區間車每日19班次（30分1班，首班18：00太子宮發車、末班22：40鹽水發車）；並針對新營轉運站提供免費接駁車至燈會現場信義橋入口，每日28班次（15~20分1班，首班18：00新營轉運站發車、末班22：50鹽水發車），也歡迎大家開車至上述地點停放後改搭接駁車進入燈節會場。

交通局表示，月津港燈節所在地鹽水區已有大台南公車棕幹支線及公路客運等多條公車路線行經，為加強活動接駁，在新營車站、新營太子宮及新營轉運站3地點提供往返燈會現場區間接駁服務，歡迎「搭公車賞燈節」可免去塞車、找停車位之苦。使用電子票證搭乘可享基本里程8公里免費優惠。