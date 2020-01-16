萬國戲院辦電影特映 縣長翁章梁現場體驗一日辯士

日本電影「王牌辯士」將於本月31日在台灣上映，昨天下午搶先在嘉義縣大林萬國戲院舉行免費特映會，想看電影的鄉親需拿著假鬍子在大林拍照才可入場，嘉義縣長翁章梁也特地到場，於電影放映前扮演辯士，活潑生動的為現場民眾解說默片電影劇情，笑果十足。

電影開場前先由萬國戲院負責人江明赫解釋辯士的緣由，隨即由翁章梁擔任辯士，體驗旁白解說、配音3分半的美國黑白電影片段「Have badge will chase」。翁章梁表示，辯士事前必須做足功課，才能帶出精彩的戲劇效果，非常不簡單。

江明赫表示，過去有一段時期，電影本身沒有聲音，必須靠旁邊一位「電影辯士」解說、配音，甚至加上現場樂隊演奏，才能構成完整的視聽體驗，一位好的電影辯士除了如實敘述、解說、呈現電影劇情，還要能隨著聲音劇情扮演各種角色，男女老少的聲音都要能模仿得維妙維肖。

江明赫說，二次大戰結束後，大部分的電影都已是有聲電影，但台灣有些戲院仍會請台語辯士到場解說，「王牌辯士」則是講述日本大正時代電影產業的美好時光，以及辯士、小氣老闆夫婦、放映師、樂師與觀眾對電影的執著和幻想，歡迎民眾到戲院觀賞。