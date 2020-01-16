接種流感疫苗送蘋果礦泉水 嘉義縣在全聯福利中心開打

春節將近，為避免返鄉人潮， 引發流感蔓延，嘉義縣衛生局與全聯福利中心合作今天起到20日，在朴子、新港、水上、竹崎、梅山等6個門市，設置疫苗接種站，讓民眾不僅採買年貨，順便打疫苗，針對符合接種對象，設站門市免費提供接種民眾3顆蘋果及1瓶礦泉水，賺到健康同時也能有好康。

衛生局說，6間門市站名、設站日期及時間:朴子市文化門市下午5點到7點；四維門市17、20日下午5點到7點；新港鄉新港門市18日下午5點到7點；水上鄉水上門市18日下午2點到4點；竹崎鄉竹崎門市20日下午5點到7點半；梅山鄉梅山門市下午2點到4點。

嘉義縣公費流感疫苗第三階段，1月1日開打至今僅剩2萬9000劑疫苗，符合接種對象包含50歲以上的成人、6個月到入小學前的幼兒、衛生防疫人員，安養、養護、長照機構人員，禽畜業及動物防疫人員、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園及托育機構專業人員；以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、身體質量指數(BMI) ≥30、罕見疾病及重大傷病患者，趕緊攜帶健保卡到合約院所或衛生所接種流感疫苗。

衛生局說，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，對健康成人有7到9成保護效果，對年長者更可減少5到6成的併發症及8成死亡率。符合公費接種條件民眾應盡早接種，降低個人感染及群聚風險，春節期間應做好「勤洗手、戴口罩」，養成衛生習慣及就醫警覺性。