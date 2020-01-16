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把關年節食安 嘉縣衛生局市場稽查檢測1件豆乾不及格

2020-01-16 11:59聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

春節將近，為食品安全把關，讓民眾吃得安心，嘉義縣衛生局上午到朴子市第二市場辦理「加一滴，嘉安心」宣導，由消保官帶政風、檢驗科及稽查人員組聯合稽查小組，現場進行食品簡易檢查，檢測28件，27件符合規定，有1件豆乾呈陽性反應，移所轄衛生所依規定辦理。

朴子市長吳品叡、衛生局代理局長趙紋華等人到場關心食品檢驗，教民眾年節食品，如何選購安全食品，食品檢驗品項包括豆類製品-豆干、濕麵、筍乾、貢丸、白蘿蔔、小魚乾、濕麵、魩仔魚等產品（檢測項目：過氧化氫、二氧化硫、螢光增白劑），共檢測28件，只有1件豆乾呈現陽性反應。

另查核年節食品：臘肉香腸、水產乾貨、年糕製品、醃製蔬菜、豆干、香菇、瓜子、魷魚絲、牛肉乾、糖果等及香菇產地標示。查核842件，842件都符合規定。

趙紋華提醒民眾食品聰明選購5撇步:盡量選擇完整包裝食品，注意中文標示完整性；購買散裝年貨即食食品，留意業者是否配戴手套或使用乾淨器具拿取；注意保鮮期。購買冷凍、冷藏食品應購買符合標示保存溫度食品；食品外觀要過濾，臘肉、香腸等肉製品應選外觀乾燥，留意有效期限；金針選顏色趨於黃褐色，過於鮮豔者不買；烏魚子選擇顏色呈深紅橙色、乾燥無異味、真空包裝等。

業者販售包裝、散裝食品標示應符合食品安全衛生管理法，未依規定標示處3萬元以上，300萬元以下罰鍰，違反食品添加物規格及其使用範圍、限量規定，處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。民眾或食品業者對食品衛生疑慮，可洽電(05)3620613、3620590諮詢。

嘉義縣衛生局上午到朴子市第二市場辦理「加一滴，嘉安心」宣導，由消保官帶政風、檢驗...
嘉義縣衛生局上午到朴子市第二市場辦理「加一滴，嘉安心」宣導，由消保官帶政風、檢驗科及稽查人員組聯合稽查小組，現場進行食品簡易檢查。圖／縣府提供
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嘉義縣衛生局上午到朴子市第二市場辦理「加一滴，嘉安心」宣導，由消保官帶政風、檢驗...
嘉義縣衛生局上午到朴子市第二市場辦理「加一滴，嘉安心」宣導，由消保官帶政風、檢驗科及稽查人員組聯合稽查小組，現場進行食品簡易檢查。圖／縣府提供
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