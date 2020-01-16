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春節大掃除拉傷肌腱酸痛大增 奇美醫院教你聰明大掃除

2020-01-16 11:34聯合報 記者周宗禎／即時報導

奇美醫學中心發現，這兩天因為忙於春節前打掃，不慎拉傷肌腱、肩頸痠痛的人明顯增加，今天提供一些常見的錯誤姿勢，希望民眾能夠在年前「聰明大掃除」。

奇美醫學中心復健部物理治療師陳振裕說，其實這些病痛傷害都是可以預防的，只要在打掃時注意姿勢並且善用工具，便可以減少多數的傷害發生。

奇美醫院舉出案例表示：年約45歲陳小姐日前到復健部就診，主訴她最近頸肩僵硬不舒服，甚至已經無法高舉手臂；另下背也有痠痛症狀。

醫師及物理治療師問診得知陳小姐近期忙於打掃住家，洗拖地板與清洗搬運家具，做了X光、角度測試、肌肉力量測試、超音波等相關檢查後，得知疼痛發生的原因是因短時間內過度使用肌肉，且沒有獲得足夠休息與伸展造成，另不正確且沒有效率的施力方式，也引起肩頸與下背部痠痛。

理治療師陳振裕姿表示，經過勢修正與動作指導衛教，持續治療一段時間後，陳小姐肩頸與下背疼痛逐漸獲得改善。

他說，現代多數民眾較少勞動，平日打掃時間不多，想趕在過年前以最短時間內完成所有的居家清潔工作，往往不小心沒注意，再加上不正確的打掃姿勢，掃出一身的病痛。

許多民眾忙於打掃住家經常肩頸痠痛硬邦邦甚至受傷，「工欲善其事，必先利其器」， 應該盡量使用工具協助，減少過度出力，尤其不正確姿勢，最易受傷。

陳振裕姿表示一般常見酸痛有幾個主要原因：

一、姿勢不佳：長時間保持頭部抬高，頸椎處於後伸姿勢，容易引發頸部扭傷，肩頸附近肌肉拉傷；手部高舉清潔高處，容易造成上臂肌肉僵硬緊繃，無力疲乏。

二、用力不當：搬運重物，洗拖地板、手提水桶等動作，都需要利用彎腰動作來完成，若腰部受力過大容易引起下背痛，腰部扭傷或拉傷、椎間盤突出等問題。

三、重複動作：清洗鍋碗瓢盆，扭抹布或拖把等動作，需要不斷反覆且高重複性的大量使用手腕、手肘，容易造成肌腱發炎或手部麻痺的現象，常見媽媽手，網球肘，腕隧道症候群等。

四、缺乏休息：短時間內大量的大掃除工作，會有休息不足的情況發生，因此容易使肌肉等軟組織處於過度疲勞或是受傷的狀況。

陳振裕強調，其實這些病痛傷害都是可以預防的，只要在打掃時注意姿勢並且善用工具，便可以減少多數的傷害發生。

春節大掃除拉傷肌腱酸痛大增 ，奇美醫院教你減少傷害。記者周宗禎/翻攝
春節大掃除拉傷肌腱酸痛大增 ，奇美醫院教你減少傷害。記者周宗禎/翻攝
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春節大掃除拉傷肌腱酸痛大增 ，奇美醫院教你「聰明大掃除」。記者周宗禎/翻攝
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