嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

嘉義縣政府最強司機陳金煉昨天屆齡65歲退休了!陳未到縣府服務前，是已故「台灣涼椅大王」曾振農司機，開過萊斯萊斯等10多種高級名車，過去載曾振農常在中山高速公路路肩，上演飛車場面，南北往返，驚險緊張，從嘉義開到台北只花90分鐘，飆車情節有如電影「玩命快遞」，後陳明文選上縣長，他到縣府當陳的司機，還曾客串擔任台中市長盧秀燕婚禮時的新娘車司機。

生長在雲林縣水林鄉的陳金煉，服務18年退休，他過去在竹崎鄉台灣涼椅工作，被曾振農看上，當曾振農及妻子張花冠司機，阿農生前愛買名車，開快車，讓陳金煉有機會開賓士、萊斯萊斯、道奇、瑪沙拉蒂等名車，有一次開車載阿農行經苗栗三義，時速180公里，突然車道闖入一輛廂型車，他心想完蛋了，就在千鈞一髮之際，廂型車駛離車道，讓他嚇出一身冷汗。

陳金煉信神，開車出任務，一定求神明保佑平安，在縣府開車18年未曾發生車禍，他從陳明文當縣長第一天上班到張花冠上任，後來專職副縣長林美珠、吳容輝、吳芳銘司機，假日還客串義務當陳明文立委司機，進縣府前在台灣涼椅工作，載過前縣長李雅景及陳適庸、前立委翁重鈞，他是民進黨創黨黨員，台灣意識強，因為司機身分，見證嘉義政治史。