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迎新年用九柑仔店彩繪燈籠 營造人情味嘉義新景點

2020-01-16 10:29聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，幕後推手嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴，與在地社區為營造柑仔店成為濃郁人情味新景點，迎接新年，歡迎返鄉遊子，發起彩繪燈籠活動，獲各界熱情響應，明天下午在柑仔店布置彩繪，過年25日到元宵節2月8日展出。

黃淑晴為活化柑仔店策畫音樂會，感動縣長翁章梁，指示文化觀光局在柑仔店舉辦三代同堂音樂會，推出追劇觀光公車，「用九柑仔店」下片後，黃淑晴臉書號召彩繪用九柑仔店，徵求彩繪150個燈籠。

她擔心沒人幫忙彩繪，沒想到，社區學校及企業團體主動協助，包括蒜頭國小及潭墘分校小朋友，六嘉國中師生，潭墘社區發展協會，竹子腳堤防彩繪執行長陳俊傑，彩繪老師薏米emi，感謝朴子市長吳品叡贊助150個燈籠，議員林緗亭明天將到場直播，送嚴選伴手禮給幸運朋友。

明天下午3點半裝置藝術布置，將由帶偶回家陳威光藝術總監策畫，邀請朋友幫忙彩繪，幫助偏鄉村落，活絡觀光，以嘉縣元素自由創作彩繪，黃淑晴說，六腳是全國老年人口最多鄉，因用九柑仔店劇劇，讓全國朋友來嘉義，看到嘉縣的美，希望更多人幫助社區活化，帶動觀光，讓六腳亮起來，彩繪150個燈籠，將高掛柑仔店，舉辦攝影比賽，過年25日到元宵節2月8日展出。

由張軒睿、莫允雯主演的用九柑仔店，改編自漫畫家阮光民同名漫畫作品，劇情描述1名離開鄉下到都市工作男主角俊龍（張軒睿飾）在祖父病倒住院後，決定回家鄉繼承柑仔店的故事，該劇演員陣容強大，加上描述異鄉打拚遊子發許多共鳴，被封「最催淚台劇」。

三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點。圖／聯合報資料照片
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三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點。圖／聯合報資料照片
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三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村...
三立電視台本土劇「用九柑仔店」熱播下片，柑仔店場景嘉義縣老人比例最高六腳鄉潭墘村，吸引戲迷，成為打卡熱點，幕後推手是嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼戲劇節目演員經紀人黃淑晴(左)。圖／聯合報資料照片
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