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賣魚郎不只會賣魚還寫一手好書法 迎鼠年義賣紅包袋

2020-01-16 10:13聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從沒學過正統書法，自學練就一手好字，過年書寫紅包袋成為地方熱門禮品，迎接鼠年，他在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。

吳純裕生長沿海東石鄉漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲105年地方基層芳草人物表揚，他祝福大家鼠年行大運，開放紅包袋義賣，喜歡想收藏朋友，給他回郵信封，附上隨喜愛心捐款，他會把愛心轉給在地臉書社群「東石之美」行善，下星期一前收到為準，原則每信3個，想多幾個，請另告知，最多5個，紅包袋請上「慕燕」臉書查看。

吳純裕是東石國小傑出校友，長期在嘉義區漁會服務，抽空揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被求字者追著跑。迎鼠年，他上網看書尋找靈感，創意多款俏皮萌樣金鼠等圖案，加上過年吉祥喜氣語句，寫在紅包袋上，推廣藝文兼做愛心。

吳純裕去年底歡迎韓國瑜到區漁會座談，用韓的姓名，用毛筆書寫提振士氣對聯「韓家軍萬馬奔騰，國家安危牢繫在心，瑜智解憂中華文化復興」。阿里山鄉來吉國小創校八十周年邀請吳純裕上山揮毫。吳純裕之前任職東石魚市場主任，發揮書畫專才，在魚市展出吉祥話水墨魚圖案書法作品，讓魚市充滿藝文風情，網友大讚「太有才」！吳純裕說，「小善而為，樂仁樂義，盡心盡意。」

迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句...
迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。記者魯永明／翻攝
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迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句...
迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。記者魯永明／翻攝
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嘉義區漁會推廣部主任吳純裕去年底歡迎韓國瑜到區漁會座談，用韓的姓名，用毛筆書寫提...
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕去年底歡迎韓國瑜到區漁會座談，用韓的姓名，用毛筆書寫提振士氣對聯「韓家軍萬馬奔騰，國家安危牢繫在心，瑜智解憂中華文化復興」。圖／聯合報資料照片
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迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句...
迎鼠年，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。記者魯永明／翻攝
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