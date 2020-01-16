賣魚郎不只會賣魚還寫一手好書法 迎鼠年義賣紅包袋

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，不只是水產達人賣魚郎，還是知名書法家，筆名「慕燕」，他從沒學過正統書法，自學練就一手好字，過年書寫紅包袋成為地方熱門禮品，迎接鼠年，他在紅包袋上，自創萌樣金鼠等圖案加上吉祥喜氣語句，在臉書開放義賣捐助弱勢貧困。

吳純裕生長沿海東石鄉漁村，感於幼時家貧，父母借貸籌措學費，對父母孝順有加，一家和樂，學成返鄉服務，榮獲105年地方基層芳草人物表揚，他祝福大家鼠年行大運，開放紅包袋義賣，喜歡想收藏朋友，給他回郵信封，附上隨喜愛心捐款，他會把愛心轉給在地臉書社群「東石之美」行善，下星期一前收到為準，原則每信3個，想多幾個，請另告知，最多5個，紅包袋請上「慕燕」臉書查看。

吳純裕是東石國小傑出校友，長期在嘉義區漁會服務，抽空揮灑書畫創作，透過臉書和各界交流獲好評，曾是「文藝青年」的他無師自通，寫得一手好書法，逢年過節常被求字者追著跑。迎鼠年，他上網看書尋找靈感，創意多款俏皮萌樣金鼠等圖案，加上過年吉祥喜氣語句，寫在紅包袋上，推廣藝文兼做愛心。