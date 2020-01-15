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影／量身訂做大型消防彈珠台 台南消防宣導「史上最好玩」

2020-01-15 17:39聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市政府消防局第一救護救災大隊今下午舉行記者會，為將登場的大型防火宣導暖身，這項號稱「史上最好玩的消防宣導」，還展示量身訂做的大型消防彈珠台，用於防災宣導，成為現場最大亮點。

這項名為「2020"鼠來寶、保平安"防災、趣味闖關大挑戰」暨園遊會嘉年華消防活動，安排18日上午7點半起至12點在新營區新民國小公園路登場，安排有消防集章活動、趣味闖關遊戲、摸彩券抽獎等，同時結合大台南家長協會一起舉辦，進而透過活動教育內容，提升防火防災知能。

其中，趣味闖關活動，分為一般組及國小，各組別均有5關獎勵，過關者獎金從100元禮券到最高5000元不等，另外，還有消防體驗集章活動，安排共6關，教導民眾CPR學習操作、身上著火怎麼辦?、扭轉錯誤消防迷思等，今年摸彩活動除有電視機、腳踏車等多樣大獎外，還有許多豐富的獎項。

記者會上還展示一台為這次活動所打造的大型彈珠台，由木工師傅手工打造，讓不少5、6年紀打火弟兄笑說，彷彿回到小時候打彈珠時，可說是「史上最好玩的消防宣導」。

而藉由遊戲設計，隨著彈珠落腳處不同，安排有不同消防宣導情境，活動還沒正式登場，已經吸引不少大小朋友報名，準備大展身手。

台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型彈珠台用於消防宣導成亮點。記者謝進...
台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型彈珠台用於消防宣導成亮點。記者謝進盛／攝影
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台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型彈珠台用於消防宣導成亮點。記者謝進...
台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型彈珠台用於消防宣導成亮點。記者謝進盛／攝影
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台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型消防彈珠台，用於宣導成亮點。記者謝...
台南市政府消防局第一救護救災大隊，量身訂做大型消防彈珠台，用於宣導成亮點。記者謝進盛／攝影
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台南市政府消防局第一救災救護大隊長丁春能邀請鄉親參加防火宣導活動。記者謝進盛／攝...
台南市政府消防局第一救災救護大隊長丁春能邀請鄉親參加防火宣導活動。記者謝進盛／攝影
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