影／量身訂做大型消防彈珠台 台南消防宣導「史上最好玩」

台南市政府消防局第一救護救災大隊今下午舉行記者會，為將登場的大型防火宣導暖身，這項號稱「史上最好玩的消防宣導」，還展示量身訂做的大型消防彈珠台，用於防災宣導，成為現場最大亮點。

這項名為「2020"鼠來寶、保平安"防災、趣味闖關大挑戰」暨園遊會嘉年華消防活動，安排18日上午7點半起至12點在新營區新民國小公園路登場，安排有消防集章活動、趣味闖關遊戲、摸彩券抽獎等，同時結合大台南家長協會一起舉辦，進而透過活動教育內容，提升防火防災知能。

其中，趣味闖關活動，分為一般組及國小，各組別均有5關獎勵，過關者獎金從100元禮券到最高5000元不等，另外，還有消防體驗集章活動，安排共6關，教導民眾CPR學習操作、身上著火怎麼辦?、扭轉錯誤消防迷思等，今年摸彩活動除有電視機、腳踏車等多樣大獎外，還有許多豐富的獎項。

記者會上還展示一台為這次活動所打造的大型彈珠台，由木工師傅手工打造，讓不少5、6年紀打火弟兄笑說，彷彿回到小時候打彈珠時，可說是「史上最好玩的消防宣導」。