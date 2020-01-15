70歲老里長自掏腰包辦育樂營 愛心17年不間斷

雲林縣虎尾鎮安溪里長蔡朝忠已年逾七十，17年前他自籌經費開辦暑期育樂營，今天他在虎尾鎮公所協助下，盼爭取中國信託慈善基金會「臺灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，提供社區孩子更好學習環境。

蔡朝忠總是笑咪咪，他已連續當選五屆里長，更曾在100年獲得內政部特優里長，17年前因看到新聞報導，小朋友常在放長假期間戲水溺水、留連網咖或吸毒，才因而開辦暑期育樂營。

十多年來蔡朝忠自掏腰包不間斷，他說，很多社區小孩放長假就到處亂跑，他也發現很多弱勢家庭小孩沒機會上安親班，於是才動心起念開辦，讓小孩寫作業，現在還能學畫畫、國樂跟陶藝等。

蔡朝忠年年花錢辦育樂營，有幾年因為經費困難差點經營不下去，身邊也很多人笑他傻，但他仍堅持，現在照顧的小朋友從50人增加到80多人，他說「就是想看孩子開心」。

雲林縣政府、虎尾鎮公所得知蔡朝忠善心，今年特地幫他報名參加中國信託慈善基金會計畫，今天基金會從40多個甄選團體甄選，到最後入選6個名額，預計不久後將有好消息。