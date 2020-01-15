國家指定民俗活動「台南東山軒寺迎佛祖」 本周五登場

一年一度的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」將於本周五（1月17日）清晨正式登場，台南市長黃偉哲將到場參與莊嚴而盛大的送駕儀式，率先親自「摟轎腳」，為佛祖安座、為市民祈福、為民俗撐腰，並於現場發送限量福袋。歡迎民眾一同前往，感受國家重要民俗的莊嚴與感動。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗活動。台南市文化資產管理處表示，「東山迎佛祖」具悠久之歷史，民俗維持迄今已近兩百年，仍保留傳統古風。

每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。是日，數千信眾將手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑的山路，到達平地之後，緊接而來的「換香」、「換花」、「換轎」之「三換」儀式，亦十分具有特色。

今年的迎佛祖活動將在國曆1月17日（農曆12月23日）上午6時18分進行登轎安座、6時47分起駕回鑾碧雲寺，並將在國曆2月2日（農曆正月初九）跨2月3日（農曆正月初十）凌晨0時6分登轎安座、0時12分起駕出發，恭迎「正二媽」回碧軒寺並遶境。