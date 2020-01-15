梅北國小全校剝柳丁比賽 小六生不到一分鐘就可完成

嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午首次舉辦全校徒手剝柳丁比賽，由老師溫舒鈞贊助家中種植的800顆在地柳丁，全校師生240多人一起剝柳丁，其中有班六年級同學不到1分鐘就完成任務，而剝下的柳丁皮與種子分類後，將於下學期配合課程教學生製作酵素環保清潔劑。

梅北國小教務主任江淑玲表示，校方上周就先提供每人一顆柳丁回家練習，比賽當天發湯匙輔助小朋友剝柳丁皮，再請小朋友一口一口慢慢吃，最後將剝到地上的皮、種子分別放進不同的桶子裡，其中有組六年級同學皮都沒剝斷，不到一分鐘就完成，一年級同學最快也只需要4、5分鐘就剝完。

江淑玲說，小朋友上周剛考完期末考接下來又準備放寒假，校方為了讓學生在期末有不同的學習方式，昨天趁中高年級及低年級國小生都在校的下午時間舉辦剝柳丁比賽，全校共208位學生，每班分兩組比賽共12組，每組取前10名，前5名贈送文具驚喜包，老師組則是30位取6位，贈送每人20顆柳丁。

江淑玲表示，輪到老師比賽時，由同學坐著圍成一圈，為自己的導師加油歡呼，現場非常熱鬧，老師自己也玩得很開心，江淑玲認為，課程就是要讓小朋友留下深刻印象才有意義。