親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

梅北國小全校剝柳丁比賽 小六生不到一分鐘就可完成

2020-01-15 16:26聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午首次舉辦全校徒手剝柳丁比賽，由老師溫舒鈞贊助家中種植的800顆在地柳丁，全校師生240多人一起剝柳丁，其中有班六年級同學不到1分鐘就完成任務，而剝下的柳丁皮與種子分類後，將於下學期配合課程教學生製作酵素環保清潔劑。

梅北國小教務主任江淑玲表示，校方上周就先提供每人一顆柳丁回家練習，比賽當天發湯匙輔助小朋友剝柳丁皮，再請小朋友一口一口慢慢吃，最後將剝到地上的皮、種子分別放進不同的桶子裡，其中有組六年級同學皮都沒剝斷，不到一分鐘就完成，一年級同學最快也只需要4、5分鐘就剝完。

江淑玲說，小朋友上周剛考完期末考接下來又準備放寒假，校方為了讓學生在期末有不同的學習方式，昨天趁中高年級及低年級國小生都在校的下午時間舉辦剝柳丁比賽，全校共208位學生，每班分兩組比賽共12組，每組取前10名，前5名贈送文具驚喜包，老師組則是30位取6位，贈送每人20顆柳丁。

江淑玲表示，輪到老師比賽時，由同學坐著圍成一圈，為自己的導師加油歡呼，現場非常熱鬧，老師自己也玩得很開心，江淑玲認為，課程就是要讓小朋友留下深刻印象才有意義。

她說，剝柳丁是生活課程之一，現在的小朋友很少有機會徒手剝柳丁，校方希望能讓小朋友不只認識它，還要知道如何剝，而之前的校本課程也教過國小1、2年級小朋友使用柳丁皮製作酵素環保清潔劑，剛好溫舒鈞知道學校要辦相關活動才鼎力相助。

嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，剝下來的柳丁皮及種子需分類放在不...
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，剝下來的柳丁皮及種子需分類放在不同的桶子中。圖／梅北國小提供
分享
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，輪到老師比賽時，小朋友圍成一圈為...
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，輪到老師比賽時，小朋友圍成一圈為自己的導師加油。圖／梅北國小提供
分享
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，獲勝的6位老師每人獲得20顆柳丁...
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，獲勝的6位老師每人獲得20顆柳丁獎勵。圖／梅北國小提供
分享
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，小朋友蹲在地上剝完柳丁皮就可慢慢...
嘉義縣梅山鄉梅北國小昨天下午舉辦全校剝柳丁比賽，小朋友蹲在地上剝完柳丁皮就可慢慢享受在地柳丁。圖／梅北國小提供
分享

酵素寒假嘉義

延伸閱讀

柳丁黑點、太甜怎麼了？吃了對健康有影響嗎？

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

不記恨辜莞允偷拍 鮪魚反心疼她過得辛苦

日系美顏拔河女冠軍 因一顆柳丁奪全國餐飲優勝

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／量身訂做大型消防彈珠台 台南消防宣導「史上最好玩」

2020-01-15 17:39

嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠年紅包

2020-01-15 15:59

梅嶺3萬株紫牡丹花海 近3年最美

2020-01-15 14:24

台南新化年貨大街170攤創新高 日本選美小姐任親善大使

2020-01-15 14:17

台南本土教育「魔法語花一頁書」 讓語花朵朵開

2020-01-15 14:15

月津港燈節 夢幻光影「海市蜃樓」

2020-01-15 14:14

體驗年節趣味 學校自製洞洞樂小朋友嗨翻

2020-01-15 13:20

迎接新年 嘉縣大林辦全鎮大掃除

2020-01-15 13:16

肺炎疫苗打光光 民眾擔心武漢新病毒卻打不到

2020-01-15 12:53

北港水埔長青食堂啟用 全雲林有124處老人共餐

2020-01-15 12:12

影／永康首座景觀滯洪池竣工 西灣滯洪池比規畫大11倍

2020-01-15 11:58

2020月津港燈節 夢幻光影再現海市蜃樓

2020-01-15 11:53

雲林新住民蝶谷巴特迎新春 越南12生肖有貓沒兔年

2020-01-15 11:48

梅山李花櫻花開花 把握兩周最佳賞花期

2020-01-15 11:14

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

2020-01-15 09:17

阿里山景觀台垃圾多 打掃很危險

2020-01-15 00:02

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

台南首廟天壇 能嗶卡安太歲

2020-01-15 00:01

春節流感高峰 雲林7醫院開門診

2020-01-15 00:00

春節減車潮 雲嘉南搭客運、公車享優惠

2020-01-14 23:59

嘉縣人口續減 年底恐跌破50萬

2020-01-14 23:54

過年後 南市小內閣將改組

2020-01-14 23:23

台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

2020-01-14 18:45

台南春節期間仁德交流道北向匝道封閉 要上國道請注意

2020-01-14 18:29

虎尾若瑟教年菜怎麼吃 多攝取三種抗氧化營養素

2020-01-14 16:31

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

曾窮到身上只剩10元！自強媽顧傷夫養身障兒

2020-01-14 15:55

快存起來！台南過年期間交通全攻略

2020-01-14 15:29

影／阿兜仔扮財神發金幣 嘉義城隍廟推出咬錢鼠吊飾

2020-01-14 15:28

台南下營老石碑遺落學甲慈濟宮物歸原主 今在故里揭碑

2020-01-14 14:02

影／台南推出「山博行漫遊套票」 4大景點6折優惠

2020-01-14 13:56

嘉義縣首次年貨市集周休假日登場 翁章梁化身大廚行銷

2020-01-14 13:02

嘉縣消防局慶成立20週年 週六結合VR體驗、 闖關超吸睛

2020-01-14 12:48

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

阿里山景觀台垃圾多 阿管處：請民眾多發揮公德心

2020-01-14 16:02

台南小內閣傳更動 黃偉哲：春節後被動調整

2020-01-14 15:42
看更多

熱門文章

10年前陳光標高調行善 無名氏跟進10年捐1億9千萬

2020-01-15 08:50

女子用山泉水嗽口 媽呀！一隻10公分水蛭卡喉嚨

2020-01-15 13:11

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

2020-01-15 03:08

社子島擬劃7.9公頃河川區 地方說明會抗議火爆

2020-01-14 22:17

高雄工廠火警空品劣 趙天麟：拜託市府讓大家有安心感

2020-01-15 10:07

淡北道路環評今通過 侯友宜：打通淡水救命道路

2020-01-15 16:22

爭議24年淡北道路 環評大會通過

2020-01-15 15:50

南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27

全台最大筆！ 彰市大陣仗1億4千萬春節敬老金今點鈔發放

2020-01-15 11:03

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

影／楠梓大火引空汙 韓國瑜提醒市民戴口罩出門

2020-01-15 11:19

40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官窯興衰

2020-01-15 03:07

大咖連署反對！淡北道路環評淪交通攻防 獨缺交通環委

2020-01-15 14:37

陳柏惟當選立委後急罷韓 今貼文「讓白賊虎爛的政客消失」

2020-01-15 11:18

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發紅包

2020-01-15 08:11

影／西濱房裡交流道被譏「半套」 林佳龍允諾協助改善

2020-01-15 11:50

5年增加20萬人 鄭文燦報喜：桃園人口破225萬人

2020-01-15 10:58

影／立委選完了 基隆這2人拿不回保證金

2020-01-15 15:37

影／桃機第三跑道開發環評爆爭議 鄭文燦：補償已多15%

2020-01-15 12:03

高雄林園信昌公司火警釀毒性汙染物逸散 環保局開罰

2020-01-14 20:00

明道大學上億學費遭侵吞？ 校方抨擊子虛烏有將提告

2020-01-15 13:30

陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

2020-01-15 09:17

輔選不力？ 台中、南投藍綠都有檢討聲

2020-01-15 00:05

嘉市年貨大街開跑 市長年初一要發1688個鼠年紅包

2020-01-15 15:59

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05

桃園捷運工程圍籬佔道 機車騎士怨：被逼車

2020-01-15 11:44

新豐鄉首度發放65歲長輩生日禮金 長輩喜：很有福利！

2020-01-15 12:48

北市公車專用道 鋪出「機場跑道」品質

2020-01-14 23:37

雲林郵局局長交接 新任局長承諾每鄉鎮保有郵局服務

2020-01-15 13:34

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

高市長小紅包改貼1元新硬幣 年節祝福依然滿滿

2020-01-15 10:43

淡海輕軌可用行動支付！ 免費搭1個月還有店家優惠

2020-01-15 11:43

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

台南新化年貨大街170攤創新高 日本選美小姐任親善大使

2020-01-15 14:17

新YouBike2.0試辦 與舊設備無法互通

2020-01-15 11:16

台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

2020-01-14 18:45

蘆洲親子圖書館變身恐龍樂園 俏皮陪小朋友閱讀

2020-01-15 03:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top